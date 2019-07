Bringen uns Smartphones 2020 Fotos in extrem hoher Auflösung?

2020 könnte Smartphone-Fotografen ganz neue Möglichkeiten bescheren. Einem Leak-Experten zufolge sollen uns im kommenden Jahr große Fortschritte bei Zoom und Kamera-Auflösung erwarten. Zukünftige Geräte könnten sogar Smartphones wie das Huawei P30 Pro alt aussehen lassen.

Im nächsten Jahr sollen unter anderem zehnfache optische Zooms in Smartphones Einzug halten, schreibt Ice Universe auf Twitter. Zum Vergleich: Die Hauptkamera des Huawei P30 Pro bietet als eine der aktuell besten "nur" einen fünffachen optischen Zoom. Und schon damit könnt ihr Motive ohne Bildverluste stark vergrößern. Vermutlich werden auch die Hybrid-Zooms 2020 besser. Was damit schon jetzt möglich ist, zeigt ein Nutzer-Video, das auf Facebook viel Aufmerksamkeit erregt hat.

Smartphones mit 108-MP-Kamera?

Auch bei der Auflösung erwartet uns wohl eine kleine Revolution. Angeblich erscheinen 2020 die ersten Smartphones mit 108-MP-Kameras. Aktuell setzen die Hersteller bei ihren Geräten zunehmend auf 48-MP-Kameras. Vor einiger Zeit hat Samsung außerdem einen Bildsensor vorgestellt, der 64 MP ermöglicht.

Denkbar ist auch, dass die hohe Auflösung für sogenanntes Pixel Binning zum Einsatz kommt. Dieses Verfahren fasst mehrere Pixel zusammen, um etwa für bessere Ergebnisse bei Dunkelheit zu sorgen. Dadurch liefern aktuell einige 48-MP-Kameras Fotos, die etwa eine Auflösung von 12 MP besitzen. So ein Verfahren würde sich also für 108-MP-Kameras anbieten. Denn ohnehin wären so hochauflösende Knipsen nicht sonderlich sinnvoll. Ganz abgesehen davon, dass die üblichen Bildsensoren für Smartphones wohl kaum einen Vorteil aus der Auflösung ziehen könnten.

Welche Geräte kommen infrage?

Nicht verraten hat Ice Universe, welche Smartphones die Neuerungen 2020 mitbringen sollen. Da er vor allem für Samsung-Leaks bekannt ist, könnten Geräte der Südkoreaner gemeint sein. Das wiederum könnte bedeuten, dass 108-MP-Kameras in etwas günstigeren Geräten Premiere feiern. Denn Samsung ist seit einiger Zeit dazu übergegangen, Innovationen zunächst in der Mittelklasse einzuführen.

Andere Hersteller, denen wir in nächster Zeit Smartphones mit 108-MP-Kamera und Super-Zoom zutrauen sind Vivo und Oppo. Die beiden Unternehmen haben in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren mit Innovationen auf sich aufmerksam gemacht. Und auch Huawei ist sicherlich ein Kandidat. Mit dem P30 Pro hat der Hersteller eines der aktuell besten Foto-Handys im Programm – und der Nachfolger dürfte sogar noch besser werden.