Snap Spectacles: Neue Styles für die Snapchat-Brille

Modebegeisterte Gadget-Fans wird’s freuen: Mit den Modellen "Veronica" und "Nico" kommt die Snapchat-Brille Spectacles in zwei neuen Designs auf den Markt. Und die Namen lassen es bereits vermuten: Das bisherige Unisex-Modell wird um jeweils eine Variante für Girls und Boys ergänzt.

Beide Ausführungen sind erstmals mit polarisierten Gläsern ausgestattet und in und einer neuen, halbweichen Schutzhülle verpackt. Was die technischen Features angeht, so sind die neuen Modelle identisch mit den im April 2018 vorgestellten Brillen der zweiten Generation: Sie nehmen Fotos und Videos in HD auf, sind mit Dual-Mikrofonen für Audioaufnahmen ausgestattet und zudem wasserfest. Mit einer Akkuladung kann die Spectacles bis zu 70 Videos aufnehmen oder übertragen, wahlweise auch die drei- bis vierfache Anzahl an Fotos. Insgesamt kann sie bis zu 150 Videos oder 3.000 Fotos speichern.

Neues Feature im Herbst

Auch auf die verbesserten Speicherfunktionen muss man bei der neuen Spectacles nicht verzichten: Sie legt Fotos und Videos automatisch in der Bildergalerie des Handys ab und transferiert die Aufnahmen nahtlos in den Snapchat-Account und die unterschiedlichen Formate. Im Herbst rollt zudem eine neue Snapchat-Funktion aus, mit dem automatisch Spectacle-Snaps in eine Highlight-Story kuratiert werden können.

Auch im Vertrieb des gehypten Gadgets tut sich etwas: Nachdem man in der Vergangenheit das Glück haben musste, dass einer der sogenannten Snapbots, ein Verkaufsautomat mit Spectacles irgendwo in der Nähe landet, kann man die neuen Brillen ab dem 5. September 2018 zum Preis von 229,99 Euro ganz einfach über spectacles.com ordern.