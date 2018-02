Snapchat: Ab sofort könnt ihr mit Freunden Bitmoji-Geschichten machen

Snapchat veröffentlicht wieder einmal ein Update: Bei der neuesten Aktualisierung geht es um die Erweiterung der sogenannten Bitmojis. Nun könnt ihr mit dem Feature "3D Friendmoji Deluxe" Bitmojis von euch und von Freunden in einer lustigen Story vereinen.

Die Linse "3D Friendmoji Deluxe" basiert auf Augmented Reality (AR): So könnt ihr euren virtuellen Avatar in eine Aufnahme aus der realen Welt einbinden – und nun auch einen Bitmoji von einem eurer Kontakte, wie Venture Beat berichtet. Die so entstandene AR-Aufnahme könnt ihr anschließend direkt an Kontakte in der App verschicken oder als Teil einer Story veröffentlichen.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

Virtuelle Avatare sind im Trend

Eine Voraussetzung, um das Feature "Friendmoji Deluxe" in Snapchat nutzen zu können, ist die installierte App "Bitmoji Deluxe". Außerdem benötigt ihr die aktuelle Version von Snapchat. Dann müsst ihr lediglich Bitmoji mit dem Account des Bilder-Messengers verknüpfen und könnt anschließend die Friendmojis nutzen. Viele von euch kennen und verwenden sicherlich bereits Bitmoji – laut Caschys Blog eine der beliebtesten Apps des Jahres 2017.

Immer wieder veröffentlicht Snapchat Aktualisierungen, um die Nutzer mit neuen Funktionen an sich zu binden. Erst seit Kurzem gibt es die Möglichkeit, die beliebten Linsen gegen eine Gebühr selbst zu erstellen. Die Konkurrenz hingegen schläft ebenfalls nicht: Mit dem Galaxy S9 hat beispielsweise Samsung die sogenannten "AR Emojis" eingeführt – eine Mischung aus Bitmojis und Apples Animojis, für die das Unternehmen mit Disney eine Partnerschaft eingegangen ist.