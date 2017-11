Snapchat im neuen Look: Das ist jetzt anders

SWer stillsteht, hat verloren: Im Kampf um die junge Zielgruppe gönnen sich Snapchat und seine Wettbewerber keine Verschnaufpause, so scheint es. Während die Konkurrenten häufig beim Instant Messenger von Snap Inc. abkupfern, gönnt das Unternehmen seiner beliebten App in Kürze eine Frischzellenkur.

Das neue Snapchat soll das Teilen von Inhalten mit Freunden und Bekannten in den Vordergrund rücken, berichtet The Verge. Kommerziell erstellte Inhalte landen stattdessen in einem separaten Feed. Ende der Woche soll zunächst eine begrenzte Anzahl von Nutzern Zugriff auf eine neue Freunde-Seite erhalten, die sowohl Chat-Nachrichten als auch die bekannten Stories enthält, die zeitlich begrenzt verfügbar sind. Erstmals werden dann Inhalte von engen Freunden ganz oben im Feed angezeigt. In den nächsten Wochen sollen die Neuerungen dann auf größere Teile der Nutzerschaft ausgedehnt werden.

Trennung von "Social" und "Media"

Die Kernidee hinter dem Snapchat-Update ist, dass Freunde auf der einen Seite der App angezeigt werden, während (Medien)-Marken beziehungsweise Unternehmen auf der anderen Seite auftauchen. Die Freunde-Seite dient dem Teilen und Diskutieren, auf der Entdecken-Seite sollen die Nutzer Inhalte konsumieren und suchen. Im Zentrum soll die Snap-Kamera stehen, die weiterhin als Homescreen der Anwendung fungiert.

Ganz neu ist die Trennung von Freunden und Unternehmen nicht. Doch bislang waren die Stories in einem eigenen Tab rechts neben dem Kamera-Bildschirm untergebracht, das kommerzielle und persönliche Inhalte vermischte und teilweise für Verwirrung sorgte. "Während das Vermischen der Inhalte von professionellen Content-Produzenten und euren Freunden ein interessantes Internetexperiment gewesen ist, hat es zu einigen seltsamen Nebeneffekten (wie Fake News) geführt", schreibt Snap Inc. in einem Blog-Post. Doch wie kann Snapchat zwischen Freunden und Marken unterscheiden? Ganz einfach: Nur Accounts, die euch folgen, zählt die App zu euren Freunden. Die Macher erhoffen sich dadurch mehr Interaktionen zwischen Leuten, die sich tatsächlich kennen.

Auch die Art, wie ihr euch Stories anschaut, soll sich verändern. Der Button, mit dem ihr alle Stories in eurem Feed anschauen könnt, wird verschwinden. Stattdessen erhaltet ihr nach dem Anschauen einer Story eine Vorschau der nächsten angezeigt. Diese könnt ihr dann entweder öffnen oder wegwischen, um zurück zu den Chats zu gelangen.