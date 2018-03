Snapchat Map Explore zeigt jetzt auch in Deutschland an, was los ist

Am unteren Rand der Snap Karte erfahrt ihr nun, was es Neues gibt

In den USA steht "Map Explore" Snapchat-Nutzern bereits seit geraumer Zeit zur Verfügung. Nun hat es das praktische Feature auch nach Deutschland geschafft. Es soll euch helfen, mit den Ereignissen auf der Snap Karte Schritt zu halten, wie Snap in einer Pressemitteilung erklärt.

Auf der Snap Karte erhaltet ihr einen Überblick darüber, was in eurer unmittelbaren Umgebung, aber auch auf der ganzen Welt passiert. Map Explore soll euch das Entdecken noch einfacher machen. Ab sofort erscheinen am unteren Rand der Karte weiße Textboxen, die euch beispielsweise über Aktivitäten eurer Freunde oder Breaking News aufmerksam machen.

Volle Funktionalität nur mit Standortfreigabe

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eure Freunde ihren Standort auf der Snap Karte teilen und den Geistmodus deaktiviert haben. Dann informiert euch Map Explore etwa, wenn diese sich auf einer Reise befinden und dort Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen besuchen. Auf Wunsch könnt ihr dann mit nur einem Fingertipp einen Chat mit einem Freund beginnen.

Snapchat Map Explore bietet euch aber auch Updates über wichtige aktuelle Nachrichten, Ereignisse und Trends. Dazu zählen auch die "Unsere Story"-Snaps, die von Nutzern aus der ganzen Welt stammen. Das neue Feature sollte euch bereits zur Verfügung stehen. Beachtet aber, dass die Standortfreigabe für die Snap Karte standardmäßig deaktiviert ist. Damit ihr und eure Freunde euch gegenseitig sehen könnt, müssen also zunächst alle ihren Standort teilen.