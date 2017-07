Snapchat: Update bringt Sprachfilter, Backdrops und Links mit

Links verschicken und Sprachfilter anwenden: Die populäre Anwendung Snapchat hat ein Update erhalten, das etliche neue Features im Gepäck hat. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, Links in einen Snap anzufügen.

Ein in einen Snap integrierter Link wird bei Snapchat "Paperclip" genannt, wie 9to5Google berichtet. Nach dem Update könnt Ihr einfach den Paperclip-Button drücken, um einen Link anzuhängen. Der Empfänger muss dann lediglich nach oben wischen, um diesen zu öffnen. "Backdrops" ist ein weiteres neues Feature der App: Damit könnt Ihr einen von vielen Hintergründen für ein Foto auswählen. Anschließend malt Ihr mit dem Finger auf dem Smartphone-Display den Bereich frei, auf dem das Foto im Vordergrund erscheinen soll.

Sprachfilter verändern Eure Stimme

Die mit dem Update eingeführten Sprachfilter erklären sich von selbst: So könnt Ihr in Snapchat in Zukunft Effekte über Sprachnachrichten legen, um Eure Stimme zu verändern. Wie Ihr die neuen Features benutzen könnt, zeigt Euch ein kurzes Video, das Ihr am Ende des Artikels findet.

Im Changelog des Snapchat-Updates wird außerdem aufgeführt, dass Ihr nun Geofilter selbst erstellen könnt. Diese Funktion ist zumindest in manchen Regionen bereits seit einer Weile verfügbar. Nutzer in den USA können seit ein paar Tagen zu Anlässen wie Geburtstagen oder Hochzeiten in der App Filter erstellen. Zwar gab es die Möglichkeit zum Erstellen von Geofiltern auch vorher schon – allerdings nur auf der Webseite von Snapchat.