Snapchat: Update frustriert Millionen Teenager

Ein Update soll eine App eigentlich verbessern. Das ist Snapchat bei der jüngsten Aktualisierung offenbar nicht gelungen. Teenager und Promis schimpfen über das neue Design. Ihre Forderung ist eindeutig.

Die Idee, Snapchat persönlicher zu machen, ist per se wunderbar. Mit ihrer Umsetzung treffen die Entwickler allerdings überhaupt nicht den Nerv der Nutzer. Auf Twitter und Petitionsplattformen bildet sich ein echter Widerstand gegen das aktuelle Update. Auf Change.org unterschrieben bereits mehr als eine halbe Million Menschen eine direkt an Snap Inc. gerichtete Petition ("Löscht das neue Snapchat-Update").

Jenner und Teigen ärgern sich mit

In dem neuen Design trennt die Plattform unter anderem die Inhalte von Freunden und die von Stories von Leuten, denen man folgt. "Ich muss jetzt immer nach Chrissy Teigen suchen. Sie ist nicht mehr einfach da, wenn ich die App öffne. […] Es ist fast so als hätte ich eine Freundin verloren", klagt eine Frau. Das Topmodel reagierte in einem eigenen Tweet und wollte von ihren fast 10 Millionen Followern wissen: "Wie viele Leute müssen ein Update hassen, damit noch einmal darüber nachgedacht wird?". Promi-Kollegin Kylie Jenner "hasst" es ebenfalls und fordert Snapchat auf, das alte Design zurückzubringen.

Ein Fake-Tweet, in dem Snapchat angeblich verspricht, der Forderung bei einer gewissen Anzahl von Retweets nachzukommen, wurde bereits fast 1,5 Millionen Mal geteilt. Die Nachricht zählt damit zu den sechs am häufigsten geteilten aller Zeiten, so "The Daily Beast". Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen durch diesen massiven Druck in Kürze auf die zahlreichen Beschwerden reagiert.