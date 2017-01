Snapchat: Update führt Suchfunktion ein – und will Fake News verbannen

"Snapchat hat jetzt einen neuen Look!" – mit diesen Worten beschreibt der Entwickler des Messengers das Update auf der Apple iTunes-Seite der App. Hinter dieser Zeile verbirgt sich für iOS-Geräte auch eine Funktion zur Suche nach Inhalten. Zudem sollen neue Richtlinien Fake News unterbinden.

Das Design der App wurde mit der Aktualisierung auf Version 10.0.0.0 überarbeitet, wie The Verge berichtet. Wischt Ihr von der Kamera-Funktion aus nach links, werden Euch beispielsweise unter dem Reiter "Verfügbar" verschiedene Publisher angezeigt. Interessiert Euch einer dieser Inhalte, könnt Ihr diesen gleich abonnieren. Das Stöbern geht hier per Wischbewegung leicht von der Hand. Zudem wurden auch neue Animationen in der App ergänzt.

Suchen und finden

Neu ist auch die Suchfunktion in Snapchat. Direkt im Kamera-Modus wird Euch nach dem Update oben links ein "Suche"-Feld eingeblendet, über das Ihr nach Inhalten suchen könnt. Tippt Ihr darauf, zeigt Euch die App Eure neu hinzugefügten Freunde als Schnellzugriff an. Sobald Ihr nun einen Suchbegriff eingebt, wird nicht nur Eure Freundesliste danach durchsucht, sondern auch die zur Verfügung stehenden Publisher. Das Update ist aktuell noch nicht im Google Play Store für Android-Geräte verfügbar, sollte aber in absehbarer Zeit folgen.

Parallel zu diesen Neuerungen hat Snapchat auch neue Richtlinien für Publisher eingeführt. Diese müssen nun eine gewisse journalistische Sorgfalt an den Tag legen, um Inhalte veröffentlichen zu dürfen. Dazu gehören das Überprüfen von externen Links und die Sicherstellung, dass der Inhalt der Veröffentlichung einen "Mehrwert" bietet, wie die New York Times berichtet. Damit sollen nicht nur Fake News unterbunden werden, sondern auch sogenannte "Clickbait News", die mit Text und Bild bewusst falsche Erwartungen bei den Nutzern wecken. Ob und wie Snapchat die neuen Richtlinien in der Praxis tatsächlich umsetzen wird, zeigt sich womöglich erst noch.