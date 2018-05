Snapchats neue Linse reagiert auf Töne

Das Unternehmen Snapchat hat eine neue Linse in seine gleichnamige Social-Media-App aufgenommen, die ein ganz neues Feature mitbringt: Sie reagiert auf Geräusche. Durch die Neuerung unterstreichen die Entwickler, wie sehr sie sich aktuell auf ihr Augmented-Reality-Angebot konzentrieren.

Snapchat hat offenbar eine Linse veröffentlicht, die euch Tierohren, eine Herz-Nase und Schnurrhaare verpasst. Bis hierhin unterscheidet sie sich im Grundsatz nicht von anderen Linsen. Je lauter ihr aber redet, desto größer werden die Ohren, verstummt ihr, schrumpfen sie wieder. Heißt: Die Linse reagiert auf Geräusche, die über das Smartphone-Mikrofon aufgenommen werden. In den nächsten Wochen will Snapchat das Feature durch neue Linsen, die sich je nach Sounds anpassen, ausweiten, berichtet Engadget.

Nachschub folgt

Hierzulande scheint die neue Linse noch nicht verfügbar zu sein, zumindest ist sie in unserer App noch nicht aufgetaucht. Es scheint also noch etwas Geduld gefragt. Jake Krol von Mashable hat das Feature hingegen schon getestet, wie ihr unten im Video sehen und auch hören könnt.

Zuletzt hatte Snapchat immer wieder besondere Linsen veröffentlicht, darunter einen am Himmel fliegenden Wal (unten angehängt) oder einen tanzenden Deadpool. Zum Kinostart des Marvel-Streifens konntet ihr direkt über die Snapchat-Linse zudem Kinotickets kaufen. Außerdem gab es zum Champions-League-Finale und in Zusammenarbeit mit der UEFA eine besondere Augmented-Reality-Linse und am Star Wars Day wurdet ihr zu Chewbacca. Wer mag, kann sogar eigene Linsen bauen.