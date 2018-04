Snapchats Snappables machen eure Gesichter zu Hauptfiguren in Mini-Spielen

Snapchat hat ein neues Spielzeug für euch: Wer genug davon hat, seine Umgebung, Freunde oder sonstige Dinge mit Filtern und Linsen zu verzieren, der kann Snapchat von nun an auch für Mini-Games verwenden – und zwar für welche mit einer ganz besonders merkwürdigen Steuerung.

Das Video über diesem Artikel zeigt bereits: Die neue Snapchat-Funktion ist nichts für Miesepeter. Snapchat bezeichnet die sogenannten "Snappables" als interaktive Linsen. Im Grunde handelt es sich aber um Mini-Spiele mit Augmented-Reality-Elementen, die ihr mit und gegen Freunde spielen könnt. Die große Besonderheit ist dabei, dass ihr die Spiele nicht nur per Wischbewegung steuern könnt, sondern auch mit eurem Gesicht.

Nur der Anfang für Augmented Reality

Wie Snapchat in seiner Ankündigung mitteilt, werden die Snappables direkt in der Linsenauswahl von Snapchat dynamisch auftauchen. Das Update, mit dem die Spiele in die App Einzug halten, soll iOS- und Android-Geräte ab dieser Woche erreichen. Es klingt aber, als könnte die Verteilung etwas Zeit in Anspruch nehmen, so dass Nutzer sich nicht wundern sollten, wenn sie erst im Mai Zugriff auf die Snappables erhalten.

Wie die Macher von Snapchat hinzufügen, sollen in Zukunft weitere Snappables erscheinen. Außerdem werde Augmented Reality unabhängig von den Mini-Games und Linsen in Zukunft noch weitaus wichtiger werden. Ob sich in der Ankündigung vielleicht auch ein kleiner Hinweis auf die nächste Generation der Spectacles-Brille von Snapchat verbirgt?