SNES Marke Eigenbau: Die coolsten, lustigsten, kuriosesten Konsolen-Mods

Fingerspitzengefühl bedarf es nicht nur am Controller, sondern auch im Hobbykeller. Diese selbst gebauten Nintendo-Konsolen sind nicht nur handwerklich bemerkenswert, sondern auch kreative Kuriositäten.

Das NES Classic Mini war ein voller Erfolg. Ein so großer, dass Hersteller Nintendo erst die Produktion einstellte und kurz darauf das SNES Classic Mini ankündigte. Die Neuauflage der 16-Bit-Konsole von 1992 kommt Ende September in den Handel. Die Vorbestellungen waren binnen Minuten vergriffen, trotz angeblich höherer Stückzahl. Retro-Gaming ist aber nicht nur für Nostalgiker ein Hobby. Auch Bastler und Technik-Enthusiasten haben das Thema für sich entdeckt und kleben, schneiden, löten teils kuriosere Variationen der alten Spielkonsolen zusammen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Die ganze Welt der Spiele am Schlüsselbund

Einen gewissen Reiz daran dürfte die Herausforderung ausmachen, die Geräte immer kleiner und kompakter werden zu lassen, dabei aber funktionsfähig zu halten. Viel kleiner als Keymu dürfte es in naher Zukunft aber nicht werden. Das Game-Boy-Imitat sieht aus wie ein Schlüsselanhänger, ist aber vermutlich die kleinste Emulator-Konsole der Welt, auf der sogar SNES-Spiele laufen.

Ebenfalls winzig ist das aus Ton gefertigte SNES von Hugo Dorison. In dem handbemalten Gehäuse befinden sich u.a. ein USB-Hub und ein Raspberry Pi Zero, der die Klassiker des Super Nintendo emuliert. Vorne lassen sich zwei Controller via USB anschließen, während das Videosignal per Mini-HDMI übertragen wird. In beiden Fällen begebt Ihr Euch beim Nachbauen allerdings auf rechtliches Glatteis. Denn die Mini-Konsolen funktionieren lediglich mit ROMs, also mit digitalen Kopien von Nintendo-Spielen. Rechtlich gesehen dürft Ihr zwar die Emulatoren besitzen, aber nur jene Spiele als ROMs nutzen, die Ihr auch im Original besitzt. Was Nintendo davon hält, könnt Ihr in diesem Passus nachlesen.

Möbelstück oder Handgepäck

Dass es beim Bau der Konsolenderivate nicht um Diebstahl geistigen Eigentums, sondern um das Freisetzen kreativer Energie geht, zeigt auch Richard Daluz. Er hat nicht nur einen Toaster mit einem NES verheiratet und daraus den Nintoaster in mittlerweile verschiedenen Iterationen geschaffen, sondern gleich auch noch ein Super Nintendo in einen ganzen Tisch integriert. Inklusive Controller-Halterung und Steckfächern für Spiele: den Super Nintable.

Für Vielreisende oder Platzsparer eignet sich hingegen eher der SNES-Koffer. Der Moder Robotairz hat es geschafft, die Original-Konsole (US-Version) samt LCD-Bildschirm im Deckel in den Koffer eines Rettungssanitäters einzubauen. Gespeist wird die äußerst mobile Spielstation durch sechs 5000 mAh-Akkus, die nebst zwei Controllern und Aussparungen für Cartridges auch noch Platz in dem gelben Raumwunder gefunden haben.

Der Keymu ist der wohl kleinste Game-Boy-Emulator der Welt. (© 2017 hackday.io)

Lässt nichts anbrennen: der Nintoaster. (© 2017 stupidfingers)

Innen Raspberry Pi, außen Ton: viel kleiner geht's kaum. (© 2017 Youtube/Rated-e Mods)

Früher ein Sanitätskoffer ... (© 2017 robotairz.imgur.com)

... heute portables SNES samt Bildschirm. (© 2017 robotairz.imgur.com)

















Nicht jede Idee ist erfolgreich

Wer statt Werkzeug lieber etwas Geld in die Hand nehmen will, wird auf Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter fündig. Dort haben 125 Unterstützer das Projekt "Allcade" finanziert. Bei Allcade handelt es sich um Original-Cartridges, also Module alter Nintendo-Spiele, in die modifizierte Raspberry Pi 3 eingebaut sind. Allerdings auch hier wieder der Hinweis: Rechtlich schwierig, weil es sich um eine Emulation handelt.

Ebenfalls eine Konsole finanzieren lassen will sich der Bastler Miguel Perez. Bei Indiegogo möchte er 50.000 Dollar sammeln, um den dünnsten Handheld der Welt zu bauen. Die auf Android basierende TP NX sieht aus wie ein Game Boy, soll aber kaum dicker werden als eine Scheckkarte. Darauf sollen, natürlich, auch wieder alle mögliche Spiele auf dem fünf Zoll großen Display emuliert werden. Viel Vertrauen konnte Miguel damit bislang nicht gewinnen: 14 Tage vor Ablauf hat die Kampagne noch kein Geld eingesammelt.

Manche Konzepte werden durch Crowdfunding realisiert: Allcade. (© 2017 Kickstarter/MadeBySloan)

Manche scheitern daran: das TP NX. (© 2017 Indiegogo/Miguel Perez)

Auch das Nt mini ist käuflich erwerblich ... (© 2017 Analogue)

... kostet allerdings fast 500 Dollar. (© 2017 Analogue)













Selber machen nach Anleitung

Wie man es richtig macht, beweist Analogue. Ihr Konzept einer Retrokonsole ist vielmehr eine Weiterführung als eine bloße Kopie. Das Nt mini sieht aus wie zeitgemäße Spielekonsole mit entsprechenden Anpassungen an die technischen Gegebenheiten unserer Zeit: darunter kabellose Controller und Full-HD-Auflösung. Allerdings hat die Hardware ihren Preis: Für 449 Dollar lässt sich die Nt mini auf der offiziellen Website vorbestellen, spielt dafür aber ausnahmslos und ausschließlich alle NES-Spiele. Dann immerhin auch die Cartridges des Famicons (japanische Version des NES), die eine andere Form haben.

Wer sich für das Thema interessiert und ein wenig im Netz stöbert, dürfte auf noch viele weitere kuriose DIY-Konsolen stoßen. Die Emulation der Spiele und die Komprimierung der Hardware erlauben immer verrücktere Ideen, die weit über reines Case Modding hinausgehen. Eine Spielkonsole versteckt in einer Dose für Pfefferminzbonbons? Wieso nicht? Sudomod hat nicht nur die Idee umgesetzt, sondern zugleich auch noch detaillierte Tutorials zum Nachbauen bereitgestellt. Und wer keine Lust hat, die Teile einzeln zu kaufen, kann stattdessen den fertigen Bausatz erwerben. Jetzt darf nach dem letzten Bonbon nur die Dose nicht achtlos in den Müll wandern!