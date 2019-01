Apple Music ermöglicht die Liedtext-Suche jetzt auch in Deutschland

Endlich gibt es die praktische Liedtext-Suche über Apple Music auch hierzulande: Wir erklären euch, wie ihr Songs über Apples Streaming-Dienst findet, selbst wenn ihr euch nur noch an einzelne Textfragmente erinnert.

Es wäre doch praktisch, wenn man Lieder einfach über Fragmente des Liedtextes suchen könnte, die einem als Ohrwurm durch das Hirn flattern: Wie oft summt man Lied-Bruchstücke vor sich hin, aber erinnert sich aber einfach nicht an den Titel des Stückes? Apple Music bietet Nutzern dieses nützliche Feature zwar schon seit dem Update auf iOS 12, allerdings bisher nicht in Deutschland. Ab heute kommen aber auch Musikhörer hierzulande in den Genuss der Liedtext-Suche.

So findet ihr nicht nur den Ohrwurm, sondern auch den ganzen Songtext

Im Suchfeld der Apple-Music-App könnt ihr eure vorhandenen Textteile einfach eintippen und erhaltet – sofern ihr euch an ausreichend Textteile richtig erinnert – den passenden Song dazu an. Wer dann künftig den kompletten Text adäquat mitträllern möchte, klickt einfach auf die drei Menüpunkte in der Ecke unten rechts. Geht hier zum Punkt "Liedtext" und tippt ein Beispiel ein, etwa: "Lift your hands and voices. Free your mind and join us. You can feel it in the aaaaaiiiiiiir".

