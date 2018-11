So funktioniert die Spotify-App für die Apple Watch

Vor Kurzem berichteten wir darüber, dass Spotify derzeit seine App für die Apple Watch testet. Was die Beta-Version der Anwendung derzeit bietet, hat sich The Verge im Detail angeschaut.

Das Wichtigste hat Verge-Redakteur Tom Warren in einem knapp zweiminütigen Video zusammengefasst, das ihr in dem Tweet am Ende des Artikels findet. Wie ihr darin seht, lässt sich die Spotify-App für die Apple Watch über eine Komplikation starten. Diese sei sehr einfach gehalten und öffne lediglich die App. Informationen zeige sie keine an. Auch der Funktionsumfang der Spotify-App selbst falle sehr spartanisch aus.

Kein Offline-Support für Spotify

So gebe es unter anderem keine Offline-Funktion. Ihr könnt also anscheinend keine Songs oder Playlisten von Spotify auf eurer Apple Watch speichern. Ebenfalls nicht möglich sei es, Lieder über LTE zu streamen. Stattdessen fungiere die App vielmehr als eine Art Fernbedienung, mit der ihr die Musikwiedergabe auf anderen Geräte wie etwa eurem iPhone oder kabellosen Lautsprechern mit Spotify Connect steuern könnt.

Spielt ihr Lieder über die Spotify-App ab, ersetze deren Benutzeroberfläche den "Now Playing"-Bildschirm, den euch die Apple Watch sonst bei der Wiedergabe von Musik anzeigt. Über das Interface könnt ihr offenbar auf Playlisten zugreifen, aber Songs nicht einzeln auswählen.

Wenn ihr gehofft habt, Spotify mit der App unabhängig von einem iPhone auf eurer Apple Watch hören zu können, werdet ihr also wohl enttäuscht. Wann die Anwendung für alle Nutzer verfügbar ist, bleibt derzeit unklar. Möglicherweise ändert sich der Funktionsumfang auch noch bis zum Launch. Wir würden aber nicht darauf wetten, dass die App dann das Speichern von Musik oder LTE-Streaming ermöglicht. Dafür werdet ihr wohl bis auf Weiteres Apple Music verwenden müssen.