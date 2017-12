So genial könnte die Neuauflage des Nokia 6 aussehen

In einem YouTube-Video hat der Designer Concept Creator der Neuauflage des Nokia 6 einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite spendiert. Und das wohl aus gutem Grund: Das Modell ist mit einem Display zu sehen, das nahezu die gesamte Vorderseite einnimmt und wohl ein Seitenverhältnis von 18:9 aufweist. Diese Eigenschaft wird dem Screen des Smartphones tatsächlich in aktuellen Gerüchten zugesprochen.

Ein iPhone SE im Nokia-Gewand

Das Mittelklasse-Smartphone wird in der Neuauflage keine Dualkamera erhalten – zumindest geht der Designer davon aus. Auf der Rückseite ist im Clip nämlich nur eine Linse zu sehen. Seinem Wunschgerät hat Concept Creator auch einen Kopfhöreranschluss verpasst, der bei vielen Smartphones anderer Hersteller derzeit nicht mehr vorhanden ist.

Beim Gehäuse setzt der Designer vermutlich auf einen Stahlrahmen, die Rückseite könnte vermutlich aus Aluminium bestehen. Die elegant wirkende Form an sich erinnert stark an das iPhone SE von Apple, selbst die Antennenstreifen befinden sich bei der Wunsch-Version des Nokia 6 (2018) an der gleichen Position. Ob die Neuauflage des Smartphones tatsächlich so oder so ähnlich aussehen wird, könnten wir womöglich im Februar auf dem Mobile World Congress 2018 erfahren – HMD Global hat eine "gute Show" versprochen. Vielleicht wir das Gerät also dann offiziell enthüllt.