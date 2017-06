So gut sind Fotos des OnePlus 5 bei Nacht

Bis das OnePlus 5 in wenigen Wochen offiziell vorgestellt wird, nutzt der Hersteller die verbleibende Zeit offenbar dafür, besondere Merkmale des Smartphones anzuteasern. Nun hat einer der Firmengründer eine Nachtaufnahme veröffentlicht, die angeblich mit dem Vorzeigemodell gemacht wurde.

Über die chinesische Mikroblogging-Plattform Weibo hat OnePlus-Mitgründer Pete Lau ein Bild veröffentlicht, wie MyFixGuide berichtet. Kommentiert habe er dieses übersetzt mit "Was für ein klarer, wolkenloser Himmel! Wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Gute Nacht.". Dem Eintrag zufolge hat er diesen Beitrag von einem OnePlus 5 abgesendet. Zu sehen ist ein Gebäude und der Nachthimmel. Ihr findet das Bild unterhalb dieses Artikels.

Viele Details durch Dualkamera?

Tatsächlich sind Details auf dem Foto sehr deutlich zu erkennen. Das Gebäude ist scharf dargestellt, sogar ein paar Sterne sind zu sehen. Erst beim Vergrößern der Aufnahme fallen im Nachthimmel leichte Artefakte auf, womöglich durch eine digitale Restlichtverstärkung verursacht. Davon abgesehen sind selbst die Gitter der am Gebäude angebrachten Klimaanlagen zum Teil erkennbar. Auch in den Schatten lassen sich auf dem Bild noch Details ausmachen, was für einen hohen Dynamikumfang spricht.

Angeblich besitzt das OnePlus 5 eine Dualkamera, die ähnlich funktionieren soll, wie etwa die im Huawei P10 verbaute Dualkamera: Demnach nimmt einer der Sensoren das Bild in Farbe auf, während die zweite Linse in Schwarz-Weiß fotografiert. Anschließend werden die Aufnahmen kombiniert, was für einen hohen Detailgrad sorge. Mehr Informationen zur Kamera erhalten wir wahrscheinlich am 20. Juni 2017, wenn OnePlus seinen nächsten "Flaggschiff-Killer" offiziell vorstellt.