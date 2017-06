So könnt Ihr die Vorstellung des Honor 9 im Livestream verfolgen

Den YouTube-Livestream zur Präsentation des Honor 9 ansehen: Die Huawei-Tochter hat ihr aktuelles Top-Smartphone zwar bereits Anfang Juni 2017 der Öffentlichkeit präsentiert – für den europäischen Markt gibt es aber noch ein spezielles Event, das am heutigen 27. Juni in Berlin stattfindet.

Die Veranstaltung, die um 14:30 Uhr beginnen soll, steht unter dem Motto "Meet the #Lightcatcher" – ein Hinweis darauf, dass sich die Dualkamera des Honor 9 besonders gut dazu eignen soll, um detailreiche Fotos aufzunehmen. Erst kürzlich hat Honor auf seiner deutschen Facebook-Seite zwei Fotos veröffentlicht, die demonstrieren sollen, wie gut die Kamera des Smartphones tatsächlich ist. Die Dualkamera verfügt über eine RGB-Linse, die mit 12 MP auflöst, während die Monochrom-Linse die Auflösung von 20 MP bietet.

Preis beginnt bei knapp 300 Euro

Das Honor 9 verfügt über eine Ausstattung, die eines Vorzeigemodells des Jahres 2017 würdig ist: Das Smartphone nutzt zum Beispiel den Kirin 960 als Antrieb, der auch im Huawei P10 das Herzstück darstellt. Dazu kommen je nach Modell 4 oder 6 GB RAM und 64 oder 128 GB interner Speicherplatz. Als Betriebssystem ist Android 7.0 Nougat vorinstalliert, das durch die EMUI in Version 5.1 ergänzt wird.

Der Akku des Honor 9 hat die Kapazität von 3200 mAh, das Display misst in der Diagonale 5,15 Zoll und löst in Full HD auf. Zum Release wird das Smartphone in den Farben Schwarz, Gold und Blau erhältlich sein. Der Preis für das Premium-Gerät liegt je nach Version zwischen 300 und 400 Euro. Wann das Smartphone genau erhältlich sein wird, verrät uns die Huawei-Tochter in Kürze.