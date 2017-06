So könnte das faltbare Tablet von Microsoft funktionieren

So könnte das faltbare Tablet von Microsoft aufgebaut sein: Bereits seit einer Weile gibt es das Gerücht, dass in Redmond an einem Konkurrenten zu Samsungs faltbarem Smartphone gearbeitet wird. Nun sind Patentzeichnungen aufgetaucht, die Licht auf die mögliche Funktionsweise werfen.

In den Zeichnungen des Patents geht es vor allem um die Gelenke, mit denen das Tablet auf- und zugeklappt werden kann, berichtet MSPoweruser. Demnach soll es drei mögliche Stellungen der beiden Displayhälften zueinander geben: 0 Grad in geschlossenem Zustand, 180 Grad und 360 Grad. Bei 180 Grad soll auf beiden Displayhälften die gleiche Benutzeroberfläche angezeigt werden; in den anderen Stellungen gebe es getrennte Anzeigen. Für einen nahezu nahtlosen Übergang zwischen den beiden Geräteteilen sollen Magnete zuständig sein.

Release im Jahr 2018

Die Größe der Aussparung für die Kamera deute darauf hin, dass die Größe des Gerätes eher einem Smartphone als einem Tablet entspreche. Die neuen Zeichnungen erinnern angeblich stark an die für das Surface Studio, die kurz vor dessen Release aufgetaucht sind – und erstaunlich genau das Design des Gerätes widerspiegelten. MSPoweruser zufolge gebe es nur wenig Zweifel daran, dass Microsoft tatsächlich ein faltbares Tablet entwickle.

Mitte Januar 2017 sind bereits Zeichnungen aufgetaucht, die ebenfalls ein faltbares Tablet/Smartphone von Microsoft zeigen sollen. Unlängst hieß es sogar, dass der Hersteller ein faltbares Surface Phone herausbringen könnte – allerdings wird das frühestens 2018 der Fall sein, wenn den Gerüchten zufolge auch die Konkurrenz vergleichbare Geräte veröffentlichen wird.