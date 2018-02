So könnte das Huawei P20 Lite tatsächlich aussehen

Das Design des Huawei P20 Lite könnte an das des iPhone X erinnern: Der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks hat in Kooperation mit Tiger Mobiles ein Video erstellt, in dem ein Modell des kommenden Smartphones zu sehen ist. Wie üblich dienten aktuelle Gerüchte als Grundlage für das Konzept.

Nicht nur die abgerundeten Ecken des Huawei P20 Lite erinnern in dem Video an das iPhone X; auch die Notch als wesentliches Merkmal des aktuellen Apple-Flaggschiffs scheint den nächsten Lite-Ableger von Huaweis P-Reihe auszuzeichnen. Ihr findet das Video von Steve Hemmerstoffer über dem Artikel, in dem das Smartphone-Modell von allen Seiten zu sehen ist.

Vertikale Dualkamera

Auch die Rückseite des Huawei P20 Lite erinnert an das iPhone X – zumindest die Dualkamera, die ebenfalls eine vertikale Ausrichtung aufweisen soll. Der Fingerabdrucksensor befindet sich dem Konzept zufolge auf der Rückseite in der Mitte des oberen Drittels. Offenbar hat sich Huawei wie andere Hersteller auch dazu entschieden, dem Display den größten Teil der Vorderseite einzuräumen und den Sensor auf die Rückseite zu verbannen.

Gerade erst ist das Huawei P20 Lite bei der US-Behörde FCC aufgetaucht. Die dem Zertifizierungsantrag beigefügten Zeichnungen deuten ebenfalls auf die Notch und die Dualkamera hin. Huawei will im März 2018 eine Veranstaltung abhalten, auf der mutmaßlich das Huawei P20 präsentiert wird – vielleicht sehen wir dann auch bereits den Lite-Ableger und Nachfolger des Huawei P10 Lite.