So könnte das iPad Pro 2018 mit schmalen Displayrändern aussehen

Noch im Jahr 2018 stellt Apple wohl mindestens ein neues iPad Pro vor. Gerüchten zufolge will der Hersteller im Vergleich zu den Vorgängern einige Änderungen am Design vornehmen. Wie das Tablet aussieht, soll nun ein gerendertes Video zeigen, das auf Basis von aktuellen Gerüchten entstanden ist.

Der Clip oberhalb des Artikels zeigt euch das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen MySmartPrice und dem Leak-Experten Steve Hemmerstoffer. Zu sehen ist ein iPad Pro, das auf der Vorderseite nur schmale Ränder um das Display herum besitzt. Allerdings wirken die Ränder noch breit genug, damit ihr das Tablet in die Hand nehmen könnt, ohne versehentlich Eingaben auf dem Touchscreen auszuführen. Der Bildschirm besitzt zudem abgerundete Ecken.

Mit Technik des iPhone X?

Eine Notch, wie sie etwa das iPhone X besitzt, ist nicht abgebildet. Dabei handelt es sich um eine Aussparung am oberen Ende des Displays, die Frontkamera, Sensoren und Lautsprecher beinhaltet. Gerüchten zufolge soll der schmale Rand dennoch genügend Platz für ein Feature des Jubiläums-iPhones bieten: Das iPad Pro (2018) verfügt angeblich über eine 3D-Kamera, damit ihr es via Face ID entsperren könnt. Einen Homebutton mit Fingerabdrucksensor soll das Tablet dafür nicht mehr besitzen.

Auf der Rückseite ganz unten in der Mitte ist zudem ein Smart Connector zu sehen, der bei älteren Modellen des iPad Pro noch an der Seite verbaut ist. Ob das Premium-Tablet letztendlich so wie in dem Clip aussehen wird, sollen wir noch 2018 erfahren. Zumindest Steve Hemmerstoffer ist sich selbst noch nicht ganz sicher, ob das Gerät tatsächlich wie im Video aussieht. Apple könnte das Tablet im Rahmen der Keynote am 12. September vorstellen, womöglich findet die Enthüllung aber auch zu einem späteren Zeitpunkt statt. Offizielle Informationen gibt es hierzu noch nicht.