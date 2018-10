So könnte der Kühlschrank der Zukunft aussehen – und beim Abnehmen helfen

Die Traumfigur ist lediglich eine Frage der richtigen Beleuchtung, heißt es so schön. Wusstet ihr, dass das nicht nur für Umkleidekabinen, sondern auch für euren Kühlschrank gilt? Hier kommen die neuesten Erkenntnisse zum Kühlschrank der Zukunft.

Laut neuester Studienerkenntnisse ist nicht nur der Inhalt eures Kühlschrankes entscheidend für euren Abnehmerfolg, sondern auch das Innenlicht: Schließlich kann man einen Kühlschrank voller gesunder Lebensmittel haben, und trotzdem zu viel davon essen. Farben können unseren Heißhunger zügeln oder anregen. Amerikanische Forscher der University of Arkansas haben nun herausgefunden, dass das schon bei der Innenbeleuchtung des Kühlschrankes anfängt: Hier kann blaues Licht den Appetit drosseln. Ausprobiert hatten die Wissenschaftler dies aber zunächst in Speisesälen: Die Probanden, die unter weißen Leuchten aßen, hatten deutlich mehr Appetit als diejenigen, die unter blauer Beleuchtung speisten. Tatsächlich drosselt blaues Licht nicht nur das Hungergefühl, sondern auch die Müdigkeit: Es ist schon länger bekannt, dass blaues Licht die Bildung des Schlafhormons Melatonin hemmt, die Augen reizt und Schlafstörungen hervorrufen kann. Deswegen soll man kurz vor dem Zubettgehen auch nicht mehr auf Handys, Laptops und andere Bildschirme starren.

So könnten smarte Kühlschränke demnächst aussehen

Damit unsere Gesellschaft nicht immer dicker wird, empfehlen die Forscher auf Basis ihrer Studienerkenntnisse, Kühlschränke künftig mit blauen LED-Leuchten zu versehen. Wenn man bedenkt, was smarte Kühlschranke schon jetzt alles können, sollten ein paar blaue Leuchten ein Klacks sein. Beispielsweise kann der "Family Hub" von Samsung euch mittels drei Kameras mobil von überall einen Blick in den Kühlschrank gewähren. Außerdem gibt es einen Frische-Check und die Erinnerung an ausgehende Lebensmittel, die man auf Wunsch direkt online nachbestellen kann. Zudem bringt der Hightech-Kühlschrank einen Bildschirm für TV- und Smartphone-Mirroring sowie Radio, Musikplayer und einen Browser mit.

Der Nutzen von blauen Licht im Kühlschrank ist übrigens noch größer als ihr ahnt: Nicht nur der einzelne Endverbraucher profitiert, weil er leichter abnehmen und Geld sparen kann, sondern auch die Umwelt, weil die Lebensmittelverschwendung dadurch abnehmen könnte: Andere Studien der University of Singapore hatten bereits gezeigt, dass blaues Licht die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern kann. Der Grund: blaues LED-Licht wirkt sich antibakteriell auf Fisch und Fleisch aus und kann Salmonellen und Co. vorbeugen. Na wenn das keine guten Nachrichten sind, dann wissen wir es auch nicht. Wir freuen uns jedenfalls auf die zukünftigen Kühlschrankmodelle.