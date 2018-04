So könnte die Vespa der Zukunft aussehen

Der Fortschritt macht auch vor der Vespa nicht halt: Der beliebte Motorroller soll 2018 erstmals in einer Version mit Elektromotor erscheinen. So richtig futuristisch sieht die offizielle E-Vespa allerdings nicht aus. Vielleicht auch deshalb zeigt ein Designer nun, wie er sich die Vespa der Zukunft vorstellt. Einen Eindruck davon erhaltet ihn in dem Tweet unter diesem Artikel und auf der My Modern Met.

Giulio Iacchetti nennt seine Studie "Vespampère". Wie das aus "Vespa" und "Ampère" bestehende Kunstwort bereits andeutet, sieht der Designer einen Elektro-Antrieb für den Motorroller vor. Laut der Webseite My Modern Met ist das Konzept außerdem eine Reminiszenz an die Original-Vespa aus dem 1946. "Vespampère" ist deutlich schlanker als aktuelle Modelle des italienischen Rollers. Das sei ein positiver Nebeneffekt des Elektromotors. Denn dessen Einsatz ermögliche es, auf klobige Verkleidungen an den Seiten zu verzichten.

Weder Tachometer noch Tankanzeige

Wie es sich für einen guten Industrie-Designer gehört, hat Giulio Iacchetti aber auch die Funktionalität nicht außer Acht gelassen. In den Lenker ist eine Haltevorrichtung für Smartphones integriert. Diese soll Mobiltelefone sowohl aufladen als auch vor Regen schützen. Über einen Tachometer oder eine Tankanzeige verfüge "Vespampère" nicht. Die aktuelle Geschwindigkeit und den Benzinstand soll der Fahrer stattdessen auf dem Display seines Smartphones ablesen können. Ob es während der Fahrt auch Textnachrichten oder andere Inhalte anzeigen soll, die zur Einschränkung der Ausfmerksamkeit führen können, ist unklar.

Die Übertragung dieser Informationen erfolgt nach den Vorstellungen des Designers über eine App. Über diese soll der Fahrer außerdem das Licht steuern können. Eine elegante Lösung hat Giulio Iacchetti auch für die Blinker gefunden: Sie sind in die Seitenspiegel integriert. Durch die Beibehaltung einiger klassischer Design-Elemente stellt der Italiener gleichzeitig sicher, dass seine Studie auf den ersten Blick als Vespa erkennbar ist – zum Beispiel an dem charakteristischen runden Frontscheinwerfer.