So könnte Samsung seine günstigen Smartphones noch schneller machen

Die meisten Hersteller von Android-Smartphones stellen die Chipsätze für ihre Geräte nicht selbst her. Samsung ist mit seinen Exynos-Prozessoren eine der wenigen Ausnahmen. In Zukunft soll das Unternehmen auch Grafikprozessoren für seine Smartphones selbst herstellen, wie WinFuture berichtet.

Dies gehe aus einer Reihe von Stellenausschreibungen hervor, die das Unternehmen auf LinkedIn veröffentlicht hat. Diesen zufolge arbeite Samsung an Grafikeinheiten für seine mobilen Endgeräte. Dabei soll ausdrücklich von selbst entwickelten Prozessoren die Rede sein. Bislang bezieht Samsung seine Smartphone-GPUs von Herstellern wie ARM oder Qualcomm – je nachdem, für welche Regionen die Geräte vorgesehen sind.

Apple als Vorbild

Laut WinFuture habe Samsung in den vergangenen Monaten ein Team aus Grafikspezialisten zusammengestellt. Dieses arbeite an "Flaggschiff-GPUs", die zunächst einmal nur in günstigeren Smartphones und Tablets des Unternehmens zum Einsatz kommen sollen. Exklusivere Geräte wie vermutlich das Galaxy S10 oder das Galaxy Note 9 wolle Samsung vorerst weiterhin mit zugekauften Grafikeinheiten bestücken.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Samsung-GPUs aber auch im Premium-Segment Anwendung finden. Mit eigenen Grafikprozessoren und dazu passenden Exynos-Chipsätzen könnte Samsung große Teile seiner mobilen Plattform selbst herstellen. Das dürfte die Abstimmung der Hardware-Komponenten vereinfachen und zu einer verbesserten Leistung führen.

Was mit Chips aus eigener Herstellung möglich ist, zeigt Apple bereits seit Längerem. Allerdings kann der große Konkurrent Hardware-Komponenten dank seines eigenen mobilen Betriebssystems iOS noch besser ausreizen und optimieren. Abgesehen von etwaigen Leistungs- und Effizienzoptimierungen würden eigene GPUs Samsung unabhängiger von Zulieferern wie Qualcomm oder ARM machen.