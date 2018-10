So könnte sich bei Instagram die Navigation ändern

Wie bewegt ihr euch künftig in Instagram fort? Die Social-Media-App testet angeblich derzeit eine neue Art der Navigation. Sollte sie eingeführt werden, müsstet ihr in Zukunft auf dem Smartphone tippen statt wischen, um von einem Post zum nächsten zu gelangen.

Damit könnte Instagram die Navigation in die Haupt-App übernehmen, die es bereits in den Stories gibt. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Test gegenüber TechCrunch: "Wir probieren immer neue Wege aus, um das Erlebnis auf Instagram zu verbessern und euch den Personen und Dingen näher zu bringen, die ihr liebt." Zumindest für den Bereich "Entdecken" sei die neue Fortbewegung durch Tippen angedacht.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Schneller und bequemer

Mit dem Tippen könnte das Navigieren einfacher werden. Instagram hat erst kürzlich Änderungen für Video-Empfehlungen eingeführt. Dort wird automatisch das nächste Video gestartet, wenn das vorherige am Ende angekommen ist. Bei einem Foto weiß die App aber nicht, wann ihr mit dem Betrachten fertig seid. Ein kurzes Tippen sei dem automatischen Vorwärtskommen am nächsten. Instagram hat sich diese Art der Navigation nicht selbst ausgedacht: Pionier und Vorbild für das neue Feature ist wie üblich Snapchat.

Das Wischen auf dem Smartphone-Display könne nach einer Weile ermüdend sein. Außerdem könnten so Inhalte besser im Vollbildmodus angezeigt werden als zuvor. Insgesamt dürfte die neue Navigation also dazu beitragen, dass Nutzer noch mehr Zeit mit Instagram verbringen. Ebenfalls praktisch, aber nicht unumstritten: Bald sollt ihr eure Freunde in Videos markieren können.