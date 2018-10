So könnte sich Multitasking auf dem neuen iPad Pro verändern

Apple stellt Ende Oktober 2018 das iPad Pro (2018) vor. Das Konzept eines Designers zeigt bereits jetzt, wie Siri, Docks und Multitasking auf den Tablets künftig aussehen könnten. Als Grundlage nahm Kévin Eugène das Multitasking aus iOS 11 und 12.

In iOS 12 könnt ihr mehrere Apps gleichzeitig verwenden, indem ihr eine Anwendung aus dem Dock (teilweise) über die momentan geöffnete App zieht. Ihr könnt nun Bild-in-Bild zum Beispiel ein Video oder Foto ansehen und darüber im ebenfalls eingeblendeten Messenger schreiben. Eugène hält nicht viel von dem Feature und vertraut auf seine Funktion "Flow": Er zieht eine App aus dem Dock nicht auf, sondern neben eine bereits geöffnete Anwendung.

Flotter Wechsel zwischen Apps

Wenn er nun zwischen den Apps wechseln möchte, schiebt er auf dem Bildschirm nach links oder rechts. Um zu navigieren, nutzt er als Alternative am unteren Rand eine kleine Leiste. Tippt er doppelt auf diese, wechselt eine App in den Vollbild-Modus. Zuvor war diese nur in einer Spalte zu sehen, sodass er Bild-in-Bild arbeiten konnte. Die "Flow"-Idee integrierte er auch in die klassische Multitasking-Übersicht.

Siri hingegen wandert in der Vorstellung des Designers nach oben in die rechte Bildschirmecke. Dies soll der perfekte Ort sein, um die Sprachassistenz optimal nutzen zu können, wie Eugène an einem Beispiel verdeutlicht: Plant ihr in euren Notizen einen Urlaubstrip und fragt Siri nach Bildern des Urlaubsortes, dann taucht der smarte Helfer oben im Bild auf. Er liefert euch eine Antwort und ihr könnt ein Foto der Suche direkt in eure Notiz ziehen.

Anschließend verschwindet Siri wieder. Starten lässt sie sich über einen Button in den Docks. Ob die Planungen von Kévin Eugène (zumindest in Ansätzen) mit denen von Apple übereinstimmen, erfahren wir am 30. Oktober 2018. Dann soll das Unternehmen das iPad Pro (2018) vorstellen. Auf der Keynote könnte Apple außerdem vier neue Mac-Modelle präsentieren.