So lange will WhatsApp alte Smartphones noch unterstützen

Instagram will exzessive Nutzung verhindern. Zu einem Kontrollmechanismus sollen nun neue Details bekannt sein.

Insta­gram: So soll die neue Selbst­kon­trolle funk­tio­nie­ren

Das Galaxy Note 9 soll auch in einer Ausführung mit 512 GB Speicher erscheinen – allerdings nicht in allen Regionen.

Der HomePod ist ab sofort in Deutsch­land erhält­lich Francis Lido vor 4 Stunden

Es ist so weit: Den HomePod könnt ihr nun auch in Deutschland kaufen. Er ist in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich.