So macht Amazon Alexa klüger

Mit der Zeit können Assistenten wie Alexa immer mehr Befehle und Fragen beantworten. Zwar ist das mit Aufwand für die Entwickler verbunden, doch gerade bei Wissensfragen können Programmierer viel Zeit sparen. Das zeigt nun eine Neuerung für Alexa, die zunächst wohl nur einen Vorteil für Nutzer mit Amazon Echo in den USA bietet.

In den USA kann Amazon Alexa nun auf die Datenbank von Wolfram Alpha zugreifen, wie The Verge berichtet. Dadurch ist es der Assistentin möglich, viele weitere Wissensfragen zu beantworten. Etwa, wie hoch ein Schwan fliegt oder wie es um die aktuelle Windstärke steht. Auf einen Schlag stehen Nutzern also unzählige weitere Antworten aus dem Bereich Ingenieurskunst, Geschichte, Geographie und mehr zur Verfügung.

Das Problem mit Datenbanken

Das Beispiel Wolfram Alpha zeigt aber auch ein Problem mit der Weiterentwicklung von Sprachassistenten auf: Die Datenbank liefert nur englische Ergebnisse. Sofern sich das nicht ändert, dürfte das Wissen von Wolfram Alpha hierzulande wohl kaum einen Amazon Echo erreichen. Nur die wenigsten Wissensdatenbanken (etwa Wikipedia) haben ein Angebot in mehreren Sprachen.

Amazon müsste also Deals speziell mit deutschen Anbietern machen, um Alexa auch hierzulande Antworten auf einige Fragen zu ermöglichen, die US-Nutzer bereits stellen können. Und selbst dann dürften die Antworten anders als in anderen Ländern ausfallen. Das bremst die parallele Weiterentwicklung von Alexa in mehreren Sprachen sicherlich aus – sofern die Assistentin nicht eines Tages selbstständig Informationen aus ihren Quellen korrekt übersetzt. Das schafft heutzutage aber häufig nicht einmal der Google-Übersetzer.