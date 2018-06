So macht Apple euer iPhone fit für die WM

In Kürze startet endlich die Fußball-WM 2018. Das große Event ist an Apple offenbar nicht einfach so vorbeigezogen. Für iPhone-Nutzer gibt es pünktlich zum Start der Weltmeisterschaft einige interessante Funktionen und Übersichten.

Mit dem iPhone seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Laut Pressemitteilung könnt ihr Siri viele Fragen zur WM 2018 stellen. Mit dem Kommando "Wann spielt Deutschland gegen Mexiko" könnt ihr euch beispielsweise in Erinnerung rufen, wann das entsprechende Match stattfindet. Fragt ihr stattdessen "Wer ist im Mannschaftsaufgebot von Deutschland?", erfahrt ihr, welche Spieler in Russland mit dabei sind.

WM 2018 fast in allen Apple-Apps

Nutzt ihr beispielsweise das Kommando "Welche Mannschaften sind in Gruppe A?", zählt euch die Assistenz alle Teams einer Gruppe auf. Na klar: Siri weiß ebenfalls, wie die verschiedenen Partien ausgegangen sind. Informiert euch mit "Wer hat das Spiel [Mannschaft A]-[Mannschaft B] gewonnen?" Ihr könnt zudem weitere Fragen selbst ausprobieren – vielleicht hat euer iPhone eine Antwort darauf.

Im App Store ist die WM ebenfalls eingekehrt. Apple stellt euch die Lieblings-Apps und Games der Fußballspieler vor, gibt Foto-Tipps mit Fußball-Bezug und macht euch auf weitere Anwendungen aufmerksam, die zur Weltmeisterschaft passen. Über die News-App auf eurem iPhone erhaltet ihr zudem interessante Artikel über das Event. Apple Music bietet Playlisten, die offenbar von den Teams der antretenden Länder zusammengestellt worden sind, in der Clips-App findet ihr Sticker und Grafiken mit WM-Bezug. Mit einem iPhone seid ihr also rundum ausgestattet.