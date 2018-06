So schamlos kopiert das Xiaomi Mi8 das iPhone X

Mit dem Xiaomi Mi8 wurde erneut ein Smartphone angekündigt, das eine Notch besitzt. Mittlerweile gibt es schon mehrere Android-Modelle im Handel, die bereits über eine solche Aussparung verfügen. All diese sind aber erst nach dem iPhone X erschienen, das als erstes Modell Sensoren, Frontkamera und Lautsprecher in eine Notch verfrachtet hat. Ein Zufall? Oder haben sich die Hersteller hier an Apple orientiert? Gerade das Mi8 ist dem Jubiläums-iPhone verdächtig ähnlich.

Während Smartphones wie das Huawei P20, das LG G7 ThinQ und das OnePlus 6 eine Notch besitzen, die im Vergleich mit dem iPhone X deutlich schmaler ausfällt, hat das Xiaomi Mi8 eine ähnlich breite Aussparung wie das Apple-Modell. So richtig Sinn ergibt das aber nur, wenn wir einen Blick auf die Mi8 Explorer Edition werfen, die ebenfalls eine 3D-Kamera mit Infrarot besitzt. Das Modul dürfte mehr Platz als eine herkömmliche Kamera benötigen, weshalb auch die Notch größer ausfallen muss. Allerdings besitzt die Basis-Version des Mi8 dieses Feature nicht – dennoch ist die Aussparung recht breit. Also beinahe "Apple-breit".

Dualkamera-Zwillinge

Eine hohe Ähnlichkeit mit dem iPhone X gibt es auch an anderer Stelle: Die Rundungen der Gehäuseecken des Xiaomi Mi8 erinnern ebenfalls an das Apple-Smartphone. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die vertikale Dualkamera auf der Rückseite. Der chinesische Hersteller hat sich aber anscheinend auch bei der Software Inspiration von dem Jubiläums-iPhone geholt. Mit der 3D-Kamera der Explorer Edition kommt ein ähnliches Feature wie die Animojis. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch in dem Clip ansehen, den ihr im Tweet am Ende des Artikels findet.

Klar ist: Das Xiaomi Mi8 weist einige verdächtige Gemeinsamkeiten mit dem iPhone X auf. Aber das kann alles nur Zufall sein – zumindest, wenn wir uns an die Worte von Hersteller LG erinnern: Der Hersteller behauptet nämlich, die Notch für das LG G7 ThinQ sei noch vor der Veröffentlichung des iPhone X geplant gewesen. Womöglich liegt ein ähnlicher Zufall beim Xiaomi Mi8 vor. Das dürfte aber nicht die weiteren Gemeinsamkeiten erklären. Laut Appleinsider hat Apple aber keine Klage gegen Xiaomi eingereicht. Womöglich ist der Unterschied zwischen den Modellen trotz allem doch noch groß genug.

Vielleicht hat selbst Apple das Design ursprünglich kopiert: Noch vor dem Jubiläums-iPhone wurde das Essential Phone vorgestellt, das zumindest eine Mini-Notch besitzt. Mit Sicherheit kann aber niemand sagen, wer hier von wem kopiert hat oder ob einfach viele Designer zufällig im selben Jahr die gleiche Idee hatten. Es wirkt aber so, als hätte Apple mit der Display-Aussparung des iPhone X einen neuen Trend gesetzt. Bleibt nur noch eine Frage: Ist die Notch ein beliebtes Feature und wird deshalb kopiert? Oder wird die Notch zu einem beliebten Feature, gerade weil viele Hersteller diese kopieren? Was meint ihr?