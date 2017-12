So schnell wird das Galaxy S9: Samsung verrät es im Januar

Mit dem Galaxy S9 erwartet uns einmal mehr ein Performance-Monster – um diese Aussage machen zu können, sind keine hellseherischen Fähigkeiten nötig. Samsung selbst wird die Erwartungen an das neue High-End-Smartphone noch einmal steigern, indem das Unternehmen den Antrieb vorab präsentiert.

#TheNextExynos – wie schon vor dem Release des Galaxy S8 wird Samsung auch Anfang des kommenden Jahres den Chipsatz für sein Top-Smartphone enthüllen. Am 4. Januar 2018 stellt das Unternehmen aus Südkorea den Chip für das Galaxy S9 offiziell vor. Die CPU wird aller Wahrscheinlichkeit nach den Namen "Exynos 9810" tragen. Der auf Twitter veröffentlichte Teaser zu dem Event (siehe unten) steht unter dem Motto "Beyond A Component" – damit möchte Samsung vermutlich hervorheben, dass es sich nicht nur um ein einzelnes Teil des Smartphones, sondern ein echtes Herzstück handelt.

Verkaufsstart nach dem MWC

Die Präsentation des Exynos 9810 erfolgt nur kurz vor dem Beginn der CES 2018 in Las Vegas. Auch wenn Samsung das Galaxy S9 vermutlich nicht auf der wichtigen Elektronikmesse präsentieren wird – in wenigen Tagen schon werden wir wissen, in welche Leistungsbereiche das Gerät ungefähr vordringen kann.

Der Exynos 9810 wird Android Authority zufolge wie der Vorgänger nach dem 10nm-Verfahren hergestellt. Trotzdem ist zu erwarten, dass er leistungsstärker und gleichzeitig energieeffizienter ist als der Exynos 8895. Der Chipsatz wird das Galaxy S9 und das S9 Plus voraussichtlich in Südkorea und auch in Europa antreiben. Für den US-Markt hingegen kommt vermutlich der Snapdragon 845 von Qualcomm zum Einsatz. Das Galaxy S9 selbst bekommen wir wohl erst kurz vor dem MWC 2018 zu Gesicht, also Ende Februar. Der Galaxy-S8-Nachfolger soll dann Gerüchten zufolge schon Anfang März erhältlich sein.