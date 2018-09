So sollen das Google Pixel 3 und Pixel 3 XL im Vergleich aussehen

Bislang sind schon einige mutmaßliche Details über das Google Pixel 3 und Google Pixel 3 XL in der Gerüchteküche aufgetaucht. Wie bei den Vorgängern unterscheiden sich die beiden Modelle anscheinend nicht nur durch ihre Größe. Das dürfte nun ein Foto belegen, das ins Internet gelangt ist.

Der bekannte Leak-Experte Evan Blass hat auf Twitter ein Bild veröffentlicht, auf dem wir wohl das Google Pixel 3 und das Pixel 3 XL nebeneinander sehen. Ihr findet den Tweet am Ende des Artikels. Demnach hat das kleinere Smartphone ein Display im 18:9-Format, das angeblich 5,5 Zoll in der Diagonale misst. Der Rand ober- und unterhalb des Screens fällt der Abbildung zufolge allerdings breiter als bei Geräten der Konkurrenz aus. Zudem sind eine Dual-Frontkamera und Stereo-Lautsprecher zu erkennen. Insgesamt soll das Smartphone dem Pixel 2 XL optisch ähneln.

Pixel 3 XL mit großer Notch

Auf dem Bild ist das Google Pixel 3 XL hingegen deutlich größer abgebildet – angeblich misst der Bildschirm immerhin 6,2 Zoll in der Diagonale. Oben ist das Display durch eine sogenannte Notch unterbrochen – eine Aussparung, die Dual-Frontkamera, Sensoren und Lautsprecher enthält. Auffällig ist dabei, dass die Notch relativ groß ausfällt und weit in den Screen hineinragt. Der Rand fällt an der Oberseite sehr schmal aus, an der Unterseite ist er hingegen ähnlich breit wie bei dem mutmaßlichen Pixel 3.

Am 9. Oktober 2018 erfolgt die Enthüllung von Google Pixel 3 und Pixel 3 XL auf einem Event in New York. Die Smartphones setzen voraussichtlich auf den Top-Chipsatz Snapdragon 845 als Antrieb. Zudem dürften beide Modelle, wie ihre Vorgänger, Fotos in hoher Qualität machen können. Auf dem Event könnte das Unternehmen auch noch den Google Home Hub vorstellen. Offenbar handelt es sich hierbei um einen smarten Lautsprecher mit Display.