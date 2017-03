So sieht das Galaxy S8 aus

Ein Pressebild zeigt das Galaxy S8 in seiner ganzen Schönheit: Nach unzähligen durchgesickerten Bildern von Samsungs nächstem High-End-Smartphone bereitet der Leak-Experte Evan Blass aka @evleaks den Gerüchten rund um das Design nun ein Ende.

"Ich glaube, das ist das, worauf Ihr gewartet habt" – mit diesen Worten veröffentlicht Evan Blass das Bild des Galaxy S8 über seinen Twitter-Account. Sollte das Bild authentisch sein, bestätigt es eine ganze Reihe an Gerüchten und vorherigen Leaks. So ist zum Beispiel deutlich zu erkennen, dass Samsung auf den Home Button verzichtet hat; dafür nimmt das Display mit einem 18:9-Format beinahe die gesamte Vorderseite des Smartphones ein. Dem Bild zufolge ist das Display leicht um beide Seiten des Gehäuses gebogen.

Bixby-Button an der Seite

Ebenfalls zu sehen ist der neue Button an der rechten Seite des Galaxy S8-Gehäuses, der mutmaßlich dazu gedacht ist, den KI-Assistenten Bixby direkt zu starten. Der Power Button befindet sich auf der linken Seite direkt unter den Tasten zur Lautstärkeregelung. Das Display zeigt als Datum den 29. März an – auf dem MWC 2017 in Barcelona hat Samsung verkündet, dass die Präsentation des Galaxy S7-Nachfolgers auf einem speziellen Event an diesem Tag erfolgen soll.

Vor einer Weile hat Evan Blass bereits ein Foto veröffentlicht, auf dem das Galaxy S8 und das S8 Plus zu sehen sein sollen – allerdings nur von hinten. Das Foto bestätigte ein Gerücht, das durch das Pressebild nur angedeutet wird: Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Rückseite des Smartphones neben der Kamera. Ebenfalls von Blass stammt ein Datenblatt zum S8 Plus, das zum Beispiel verrät, dass der Arbeitsspeicher wie im Vorgänger die Größe von 4 GB besitzt. Am 29. März 2017 wissen wir mehr, wenn Samsung das Smartphone der Öffentlichkeit vorstellt.