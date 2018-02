So sieht das Galaxy S9 in Violett aus

So sehen das Galaxy S9 und das S9 Plus von vorne und hinten aus – und in einer besonderen Farbe: Der Leak-Experte Evan Blass aka @evleaks hat erneut Bilder veröffentlicht, die Samsungs nächste Top-Smartphones zeigen sollen. Vor allem das Design sticht hervor.

Blass zufolge nennt Samsung die Farbe "Lilac Purple", in der Galaxy S9 und S9 Plus erscheinen sollen. Allerdings sind die Rückseiten der High-End-Smartphones auf den Bildern nicht in einem dunklen Lila gehalten, wie vielleicht einige von euch gedacht haben; stattdessen handelt es sich eher um einen relativ dezenten Schimmer Violett. Ihr findet den Tweet mit den Bildern unter dem Artikel.

Bilder der Rückseite bestätigen Gerüchte

Erst kürzlich hat Evan Blass Bilder auf seinem Twitter-Account gepostet, die ebenfalls das Galaxy S9 und das S9 Plus zeigen sollen. Allerdings sind die beiden Smartphones auf den älteren Bildern nur von vorne zu sehen. Die neuen Bilder zeigen auch die Rückseiten der beiden High-End-Geräte – und bestätigen alle Gerüchte zu den Kameras und der Anordnung des Fingerabdrucksensors. Demnach besitzt das S9 eine einfache Kamera, während das S9 als erstes Gerät der Serie eine Dualkamera bietet.

Der Fingerabdrucksensor befindet sich sowohl beim Galaxy S9 als auch beim S9 Plus unterhalb der Kamera. Zum Vergleich: Beim Vorgänger Galaxy S8 hat Samsung diese Komponente auf der Rückseite neben den Linsen verbaut. Das führt bei vielen Nutzern zu Unmut, da der Finger beim Tasten oftmals über die Linse wischt und dadurch verunreinigt.

Wie das Galaxy S9 und das S9 Plus tatsächlich aussehen, haben wir in einem Konzept von Curved/labs für euch zusammengefasst. Alle Gerüchte zu den beiden Smartphones, die im Rahmen des MWC 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden, findet ihr in unserer umfangreichen Übersicht.