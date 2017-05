So sieht das iPhone 8 im Vergleich zum Galaxy S8 aus

So könnte das iPhone 8 zwischen Galaxy S8 und S8 Plus aussehen

Das iPhone 8 wird offenbar größer als das iPhone 7 – aber kleiner als das Galaxy S8: Ein aktueller Leak soll die Maße von Apples kommendem Jubiläums-iPhone verraten. Demnach fällt das Gerät bei gleicher Displaygröße kleiner aus als die Konkurrenz von Samsung.

Wie auf dem Konzept-Bild zum iPhone 8 zu sehen ist, das Benjamin Geskin anhand der geleakten Maße für iDropNews erstellt hat, wird das iPhone 8 voraussichtlich etwas breiter als Samsungs Galaxy S8 und S8 Plus. Dafür ist es etwas kürzer als das S8 und deutlich kürzer als das S8 Plus. Das Jubiläums-iPhone soll demnach 143,59 mm lang sein, 70,94 mm breit und 7,57 mm dick. Zum Vergleich: Die Maße des Galaxy S8 betragen 148,9 x 68,1 x 8 mm, die des 8 Plus 159,5 x 73,4 x 8,1 mm.

Dicker als das iPhone 7

Sollten die Maße stimmen, wird das iPhone 8 größer als das iPhone 7 ausfallen – und mit 7,57 mm Tiefe vor allem dicker. Das aktuelle Top-Smartphone von Apple misst in der Tiefe 7,1 mm, das Plus-Modell 7,3 mm. Wie das kommende Gerät zwischen den beiden Vorzeigemodellen aussehen könnte, seht Ihr auf dem Konzept-Bild unter dem Artikel. Unklar bleibt allerdings, ob und wie sich die Dimensionen auf das Gewicht auswirken werden.

Geskin hat in sein Konzept zum iPhone 8 mehrere Details integriert, die dem Smartphone bereits seit längerer Zeit zugeschrieben werden: so zum Beispiel der Fingerabdrucksensor im Display oder die 3D-Frontkamera mit zwei Linsen und mehreren Sensoren. Sollte alles nach Plan laufen, bekommen wir das Gerät im September 2017 zu Gesicht, wenn Apple es auf der Keynote im Apple Park der Öffentlichkeit vorstellt.