So sieht das Moto G5S Plus in vier Farbvarianten aus

So soll das Moto G5S Plus in Grau aussehen

Das große Modell besitzt offenbar eine Dualkamera: Auf mehreren geleakten Bildern soll das Moto G5S Plus zu sehen sein. Das neue Smartphone von Lenovo wird demnach in mindestens vier Farben erscheinen, vom Design her aber dem kleineren Modell entsprechen.

Auf den Bildern, die MySmartPrice veröffentlicht hat, ist das angebliche Moto G5S Plus in vier Farbvarianten zu sehen: Grau, Gold, Silber mit weißer Vorderseite und Gold mit weißer Vorderseite. Auf der Rückseite ist die Kamera deutlich zu erkennen, die wie bei der kleinen Ausführung die Form eines Eishockes-Pucks hat, aber offenbar über zwei Linsen verfügt. Sollten die Bilder authentisch sein, handelt es sich beim G5S Plus um das erste Smartphone der Moto-Reihe, das eine Dualkamera bietet.

Unibody aus Metall

Das Moto G5S Plus soll ein Display besitzen, das in der Diagonale 5,5 Zoll misst und in Full HD auflöst. Zum Vergleich: Das Moto G5S bringt angeblich einen 5,2-Zoll-Bildschirm mit. Bei beiden Ausführungen soll der Home Button auch einen Fingerabdrucksensor enthalten; außerdem scheint das Gehäuse komplett aus Metall zu bestehen. Im Plus-Modell kommt mutmaßlich ein 64-Bit-fähiger Chipsatz mit acht Kernen zum Einsatz, als Betriebssystem ist Android 7.0 Nougat vorinstalliert.

Keine Informationen gibt es bislang zur Größe von Arbeitsspeicher und internem Speicherplatz; auch das Release-Datum und der Preis sind bislang unbekannt. Erst kürzlich ist eine Folie aufgetaucht, die Lenovos gesamtes Moto-Lineup für das Jahr 2017 enthüllen soll: Demnach werden in diesem Jahr insgesamt neun Moto-Smartphones erscheinen, von denen die G5S-Geräte voraussichtlich die Mittelklasse ausmachen.