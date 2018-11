So sieht das Razer Phone 2 mit durchsichtiger Rückseite aus

Das Razer Phone 2 verfügt über eine spannende Rückseite. Für einen YouTuber ist diese aber wohl nicht aufregend genug. Er wollte wissen: Wie sieht das Smartphone für Gamer mit einem vollständig transparenten Rücken aus?

Das große Logo auf der gläsernen Rückseite des Razer Phone 2 ist ein echtes optisches Highlight: Es leuchtet in verschiedenen Farben und bietet einen super Kontrast zum Schwarz. Zack von JerryRigEverything wollte aus dem Design noch mehr herausholen und verwandelte das Smartphone in eine durchsichtige Version: Er löste die Rückseite vom Gehäuse und kratzte von der Innenseite die schwarze Farbe ab.

Schreckliche Modifikation

Anschließend montierte er das Glaselement wieder und hielt ein einzigartiges Smartphone mit einer komplett transparenten Rückseite in den Händen. Nur die leuchtenden Razer-Schlangen waren geblieben. Mit dem Ergebnis zeigt sich Zack allerdings weniger zufrieden: "Ich glaube, das ist einer der Fälle, in denen eine durchsichtige Rückseite nicht die beste Option ist."

Solltet ihr also mit dem Gedanken gespielt haben, ein Razer Phone 2 in diese Richtung modifizieren zu wollen: Lasst lieber die Finger davon. Übt euch stattdessen in Geduld. Das Gaming-Smartphone soll früher oder später (ganz offiziell) mit transparenter Hülle erhältlich sein. Die Designer dürften dann auch sicherlich das Innenleben so überarbeiten, dass es etwas spannender aussieht als im Video über dieser News. Das (normale) Razer Phone 2 geht am 9. November 2018 in den freien Verkauf.