So sieht das Samsung Galaxy S8 in Coral Blue aus

So sollen Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus in "Coral Blue" aussehen

Schon bald könnten das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus in einer weiteren Farbvariante erscheinen: Im Netz sind Bilder aufgetaucht, die das Gerät in "Coral Blue" zeigen. Noch ist allerdings unklar, in welchen Regionen Samsung seine Geräte in dieser Farbe anbieten wird.

Schon vor der offiziellen Präsentation hatten mehrere Seiten vermutet, dass Samsung das Galaxy S8 auch in der Farbvariante "Coral Blue" auf den Markt bringen wird. Der Leak-Experte Evan Blass hat nun via Twitter ein Bild veröffentlicht, auf dem das S8 und das S8 Plus in Blau zu sehen sind. Offenbar handelt es sich um ein offizielles Pressebild von Samsung.

Nicht jede Farbe gibt es überall

Zu sehen sind nur die Rückseiten der beiden Smartphones. Mehr ist auch nicht notwendig: Alle Farbvarianten des Galaxy S8 unterscheiden sich nur durch ihre Rückseiten. Die Front ist bei jeder Ausführung mit einem kleinen schwarzen Rand oberhalb und unterhalb des Displays versehen. So ist es angeblich auch beim Galaxy S8 in Roségold, das erst vor einigen Tagen geleakt ist.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn Samsung sein Flaggschiff wirklich in "Coral Blue" auf den Markt bringt: Schon beim Galaxy S7 und S7 Edge hat der Hersteller nachträglich ein Modell in Blau veröffentlicht. Auch das mittlerweile eingestellte Galaxy Note 7 ist in der Farbe erschienen, wenn auch nicht in Deutschland. Es bleibt also abzuwarten, ob wir zumindest das Galaxy S8 hierzulande bald in "Coral Blue" erwerben können – ohne den Umweg über Drittanbieter wählen zu müssen.