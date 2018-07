So sieht das Samsung Galaxy Tab S4 offenbar in Weiß aus

Die Veröffentlichung des Samsung Galaxy Tab S4 rückt offenbar immer näher. Jetzt sind zwei Fotos aufgetaucht, die angeblich das Tablet zeigen. Das Gerät soll auf diesen auch in Weiß zu sehen sein.

Die zwei Bilder, die der Leak-Experte Evan Blass auf seinem Twitter-Account veröffentlicht hat, zeigen das Tablet einmal mit dem optionalen Keyboard-Cover in der Seitenansicht und einmal die weiße Rückseite des Tab S4. Ihr findet die Bilder am Ende des Artikels. Obwohl das Design von Blass als “Weiß” betitelt wird, sind Keyboard und Bildschirmumrandung offenbar in Schwarz gehalten. Auffällig: Es ist kein Homebutton auf der Vorderseite zu sehen. Samsung könnte stattdessen auf eine On-Screen-Navigation setzen. Auf beiden Fotos ist zudem ein weißer S Pen erkennbar, der im Vergleich zu dem Eingabestift des Tab S3 anscheinend schmaler ausfällt und ein neues Design erhalten hat.

Display im 16:10-Format?

Seit einigen Wochen kursieren im Internet bereits Details übere die mutmaßliche Hardware-Ausstattung des Galaxy Tab S4. Der Gerüchteküche zufolge ist das Tablet ab Werk mit Android 8.1 Oreo versehen. Aus einem Eintrag in einer Benchmark-Datenbank geht zudem wohl hervor, dass ein Snapdragon 835 von Qualcomm als Antrieb dient

– ein Chipsatz, der in vielen Top-Smartphones aus 2017 verbaut ist.

Darüber hinaus sollen 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) im Galaxy Tab S4 vorhanden sein. Ein weiterer Hinweis deutet auf ein 10,5 Zoll großes Display im 16:10-Format hin – mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Zum Vergleich: Der Bildschirm des Vorgängers setzt noch auf ein Seitenverhältnis von 4:3.

Bleibt nur noch die Frage, wann Samsungs Premium-Tablet auf den Markt kommen wird Eine Reihe von Zertifizierungen deuten darauf hin, dass der Release schon bald erfolgen könnte. Einige Experten erwarten das Galaxy Tab S4 noch im Juli. Es sei allerdings auch möglich, dass die Vorstellung im Rahmen der IFA 2018 in Berlin.