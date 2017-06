So sieht der Dark Mode von iOS 11 aus

Apple spendiert iOS 11 endlich einen Dark Mode. Der heißt aber anders und funktioniert in der ersten Beta-Version noch nicht einwandfrei.

Bei der WWDC-Keynote war der Dark Mode nur eine Randnotiz. Nach der Vorstellung von iOS 11 blendete Apple auf der Bühne kurz eine Liste mit weiteren Änderungen ein. In der Menge versteckt, steht dort auch "Redesigned Inverted Colors". Also eine neue Form der schon lange verfügbaren Farbumkehr, die bisher alle Farben invertiert.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Smarte Farbumkehr statt Dark Mode

Im Gegensatz zur klassischen Farbumkehr heißt der neue Modus "Smart Invert" und ist in der ersten Entwicklerversion von iOS 11 noch nicht ins Deutsche übersetzt. Er soll ebenfalls die Farben umkehren, aber Bilder und andere Medien sowie Apps mit dunklen Design nicht verändern. Er versteckt sich tief in den Einstellungen unter Allgemein -> Bedienungshilfen -> Display-Anpassungen -> Farben umkehren.

Auf dem Homescreen macht sich der Dark Mode nicht bemerkbar. In den Einstellungen dagegen umso mehr. Der Hintergrund wird schwarz, die Schrift weiß, bzw. orange anstelle von blau. Die Icons der Menüpunkte und das Profilbild behalten dagegen ihre Farben. Die Podcast-App sieht im Dark Mode ebenfalls schon gut aus, allerdings gilt das nicht für alle Apps. So ist im App Store plötzlich das Profilbild der Apple ID invertiert, aber Bilder zu den Apps nicht. Bei Safari funktioniert der Dark Mode für den Browser an sich, aber noch nicht für Webseiten. Bei Apps von Drittanbietern wandelt sich der "Smart Invert" komplett in den "Classic Invert" um und wandelt alle Farben ins negative um.

Neue Option in den Einstellungen: Smart Invert. (© 2017 CURVED)

Das Kontrollzentrum verändert sich optisch nur wenig (© 2017 CURVED)

Im App Store ist das Profilbild der Apple ID noch falsch invertiert. (© 2017 CURVED)

Die Podcast-App mit ihrem neuen Design ist schon an den Dark Mode angepasst. (© 2017 CURVED)

Orange statt Blau in iMessage. (© 2017 CURVED)

In der Nacht sind die dunklen Karten garantiert hilfreich. (© 2017 CURVED)

Safari selbst funktioniert schon im Dark Mode, Webseiten noch nicht. (© 2017 CURVED)

Apple Music hat noch die klassische Farbumkehr, aber die App wird für iOS 11 noch neu gestaltet. (© 2017 CURVED)

Ob der Dark Mode am Ende Apps von Drittanbietern korrekt anzeigt oder ob die Entwickler dafür selber tätig werden müssen? (© 2017 CURVED)

































Im Laufe der Beta-Phase wird Apple den Dark Mode noch anpassen und die bestehenden Fehler beseitigen. So ist Apple Music noch gar nicht an den "Smart Invert" angepasst, aber das bei der WWDC gezeigte Redesign hat die Beta von iOS 11 auch noch nicht erreicht. Interessant ist die Frage, ob der Dark Mode im Herbst Apps von Dritten automatisch wie gewünscht nicht vollständig invertiert oder ob die Entwickler dafür selber tätig werden müssen.