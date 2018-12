So soll das Galaxy S10 Plus aussehen

Bis zur Enthüllung des Samsung Galaxy S10 dauert es gar nicht mehr so lange: Im Frühjahr 2019 wird Samsung aller Voraussicht nach drei verschiedene Ausführungen des Premium-Smartphones vorstellen. Ein Renderbild soll bereits jetzt einen Ausblick auf die Plus-Variante geben.

Die Abbildung stammt vom Leak-Experten Steve Hemmerstoffer, einigen von euch sicher besser bekannt unter seinem Twitter-Pseudonym @OnLeaks. Gemeinsam mit der Webseite 91mobiles hat er ein Renderbild zum Samsung Galaxy S10 Plus veröffentlicht, das ihr euch in dem Tweet am Ende dieses Artikels anschauen könnt. Über dieser News findet ihr außerdem ein 360-Grad-Video zum mutmaßlichen Galaxy S10 Plus.

Triple-Kamera und Klinke an Bord

Auffälligstes Merkmal des abgebildeten Geräts ist wohl das nahezu randlose, um die Kanten gebogene Display. Eine klassische Notch besitzt das Samsung Galaxy S10 Plus anscheinend nicht. Stattdessen setzt der Hersteller offenbar auf eine Öffnung im Display, die Platz für eine Dual-Frontkamera schafft. Anscheinend kommt also eine Variante des sogenannten "Infinity O"-Displays zum Einsatz.

91mobiles will außerdem bestätigen können, dass das Samsung Galaxy S10 Plus einen Fingerabdrucksensor in seinem 6,4 Zoll großen Bildschirm trägt – vermutlich eine Ultraschallvariante. Diese sollen schneller reagieren und akkurater arbeiten als die optische Ausführung, die etwa im OnePlus 6T verbaut ist.

Auf der Rückseite soll sich eine Triple-Kamera befinden, deren Objektive nebeneinander angeordnet sind. Darüber hinaus werde das Galaxy S10 – anders als befürchtet – doch noch einen Klinkenanschluss für Kopfhörer bieten.