Nächstes Foto aufgetaucht: So soll das Huawei Mate 20 Pro aussehen

Sehen wir hier bereits das Riesendisplay des Huawei Mate 20 Pro? Im Internet macht ein neues Foto die Runde, auf dem das kommende High-End-Smartphone abgebildet sein soll. Es bestätigt scheinbar eine ganze Reihe an Gerüchten zu dem Gerät.

Auf dem angeblichen Bild des Huawei Mate 20 Pro ist deutlich die breite Notch am oberen Bildschirmrand zu erkennen. PhoneArena zufolge sollen sich darin Sensoren befinden, die eine dreidimensionale Gesichtserkennung ermöglichen – ähnlich wie die Face ID, die Apple mit dem iPhone X eingeführt hat. Die Frontkamera soll Fotos mit der Auflösung von 24 MP ermöglichen. Das Foto wurde unter anderem von Slashleaks veröffentlicht.

Dem Galaxy Note 9 sehr ähnlich

Das Bild bestätigt außerdem ein weiteres Gerücht: So sind bereits zahlreiche Bilder im Umlauf, denen zufolge das Huawei Mate 20 an den Seiten Display-Kanten aufweist. Dieses Designmerkmal erinnert stark an die Seiten der Galaxy-Note-Reihe, zum Beispiel des relativ neuen Galaxy Note 9. Ob das Foto tatsächlich Huaweis neues Vorzeigemodell zeigt, ist allerdings nicht sicher; es könnte sich auch um einen Dummy oder eine Fälschung handeln.

Im Inneren des Smartphones soll sich der neue Kirin 980 befinden, den Huawei selbst entwickelt hat. Mit dem Chipsatz soll das Gerät die Konkurrenz in puncto Leistungsfähigkeit in den Schatten stellen können. Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, ehe wir das Mate 20 Pro zu Gesicht kriegen. Huawei hat für den 16. Oktober 2018 zu einer Veranstaltung eingeladen, auf der das Unternehmen sein neues Flaggschiff vorstellen wird.