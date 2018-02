So soll das Huawei P20 aussehen

Am 27. März 2018 wird Huawei aller Voraussicht nach das P20 auf einem eigenen Event in Paris vorstellen. Wie es aussehen wird, soll aber bereits jetzt ein Prototyp zeigen, den Android Authority offenbar genau unter die Lupe genommen hat. Über den Tweet am Ende dieses Artikels könnt ihr euch die Fotos ansehen.

Sollten sich die Bilder als authentisch erweisen, unterscheidet sich das Design des Huawei P20 in mehrerer Hinsicht von dem des Vorgängers. Auf den ersten Blick fällt das neue Display auf. Dessen Ränder sind nicht nur deutlich schmaler als beim P10, sondern auch als bei fast allen anderen aktuell verfügbaren Smartphones.

Doch keine Triple-Kamera?

Da sich der mutmaßliche Prototyp wohl nicht einschalten lässt, sei laut Android Authority aber nicht hundertprozentig klar, wie viel Raum das Display auf der Vorderseite genau einnimmt. Überraschenderweise finden sich auf der Rückseite "nur" zwei Kameras. Eigentlich deutete viel darauf hin, dass das Huawei P20 eine Triple-Kamera erhalten wird – der Hersteller lieferte sogar selbst entsprechende Hinweise. Android Authority gibt aber Entwarnung: Eine Quelle soll der Webseite verraten haben, dass es zwei Versionen des P20 geben wird – eine davon mit Triple-Kamera.

Ein weiteres interessantes Detail: Das Huawei P20 hat offenbar keine physischen Lautstärketasten, dafür aber möglicherweise einen Powerbutton mit Touch-Navigation. Das könnte bedeuten, dass ihr die Lautstärke regulieren könnt, indem ihr auf dem Powerbutton nach oben oder nach unten wischt. Anders als das P10 soll das P20 außerdem über eine zweite Lautsprecheröffnung verfügen.

Insgesamt sieht es so aus, als ob die Huawei-Designer den mit dem Mate 10 Pro eingeschlagenen Weg weitergehen. Sicherlich kein Fehler, denn die Optik dieses Flaggschiffs kommt offenbar sehr gut an.