So soll das Moto E5 Plus aussehen

Moto E4 Plus und E4 sollen Nachfolger erhalten

All jenen, die ein preiswertes Smartphone mit langer Akkulaufzeit suchen, könnte bald eine weitere Alternative zur Auswahl stehen: das Moto E5 Plus. Ein Tweet von Leak-Experte Evan Blass aka @evleaks soll das Smartphone bereits zeigen.

Wir haben den Tweet unter diesem Artikel für euch eingebunden. Sollte sich das Bild als authentisch erweisen, unterscheidet sich das Moto E5 Plus in mehrerer Hinsicht von seinem Vorgänger, dem E4 Plus. Unter anderem scheint sich bei dem Kamera-Setup auf der Rückseite des Geräts etwas zu verändern. Wie Blass anmerkt, verfügt das Gerät allerdings nicht über eine Dualkamera, wie viele Webseiten berichtet haben. Zwar weise das Gerät auf der Rückseite eine zweite Öffnung auf. Dabei handele es sich jedoch nicht um ein Objektiv. Welche Funktion sie stattdessen erfüllt, ließ Blass aber offen.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

Keine Dualkamera für das E5 Plus

Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger ist offenbar das Display, das anscheinend das derzeit populäre Seitenverhältnis von 18:9 aufweist. Um das zu bewerkstelligen, hat Motorola, wie es aussieht, die Ränder schrumpfen lassen und den Fingerabdrucksensor auf die Rückseite verfrachtet. An der Unterseite des Geräts lässt sich außerdem ein microUSB-Port erkennen.

Wann und zu welchem Preis das Moto E5 Plus erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar sind die genauen technischen Spezifikationen des Einsteiger-Smartphones. Vermutlich wird es sich aber wie das E4 Plus an jene richten, die viel Akkulaufzeit für verhältnismäßig wenig Geld suchen. Übrigens: Auch das E4 soll einen Nachfolger erhalten.