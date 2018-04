So soll das Moto G6 aussehen

Das Moto G6 wird gemeinsam mit seinen zwei Ablegern voraussichtlich am 19. April 2018 vorgestellt. Wie die drei Smartphones aussehen, erfahren wir wohl schon jetzt. Knapp eine Woche vor der Präsentation sind nämlich einige Bilder der Geräte aufgetaucht.

Bei den Abbildungen, die ihr im Tweet unter diesem Artikel findet, scheint es sich um geleaktes Pressematerial zu handeln. Sie stammen von dem Twitter-Nutzer Ishan Agarwal und zeigen offenbar das Moto G6, das Moto G6 Plus und das Moto G6 Play – und sogar in mehreren Farbvarianten.

Zwei Einsteiger- und ein Mittelklasse-Smartphone

Während das Basismodell Moto G6 demnach in den vier Farben Schwarz, Rosegold, Silber und einem dunklen Türkis erscheint, sollen die beiden Ableger offenbar nur in jeweils zwei Farben erhältlich sein. Das Moto G6 Play wird es dem Leak zufolge ebenso wie das Plus-Modell in Gold und demselben dunklen Türkis wie das Moto G6 geben. Dies widerspricht allerdings einem Gerücht von Ende Februar, wonach allein das Moto G6 Plus schon in fünf oder sechs Farben erscheinen soll.

Bei dem Moto G6 handelt es sich um das nächste Einsteiger-Smartphone von Lenovo. Leaks zufolge wird es von einem Snapdragon 450 mit 4 GB RAM angetrieben. Die Play-Variante soll wie schon bei den Moto Z-Modellen eine etwas schwächere und günstigere Version davon darstellen. Vermutet werden hier ein Snapdragon 430 und 3 GB RAM. Das Moto G6 Plus ist im Vergleich zu diesen beiden Geräten offenbar schon deutlich stärker ausgestattet. Laut Droidholic sind neben einem Snapdragon 630 ganze 6 GB RAM und auch ein noch etwas größeres Display mit an Bord. Genaueres zur Ausstattung sowie die Preise und das Erscheinungsdatum erfahren wir hoffentlich am 19. April.