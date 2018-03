So soll das Motorola Moto G6 aussehen

In Kürze könnte das Motorola Moto G6 offiziell vorgestellt werden: Es sind einige Details über das noch unangekündigte Smartphone ins Netz gelangt. Neben Angaben zur Hardware umfassen die Informationen auch Abbildungen des Modells selbst.

Bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA sind Bilder aufgetaucht, die das Moto G6 zeigen sollen. Ihr könnt euch die Bilder über den Twitter-Beitrag von Slashleaks ansehen, den wir am Ende des Artikels für euch eingebunden haben. Auf der Vorderseite ist ein schmaler Homebutton zu sehen, über dem sich ein "Motorola"-Schriftzug befindet. Am oberen Rand sind Sensoren, Frontkamera und Lautsprecher erkennbar. Auf der Rückseite ist mittig eine runde Aussparung für eine Dualkamera vorhanden, darunter das Motorola-Logo.

Günstiges Smartphone mit 18:9-Display?

Auffällig sind die abgerundeten Ecken des Gehäuses. Insgesamt ist das mutmaßliche Moto G6 etwa dem Moto G5s Plus optisch sehr ähnlich. Den größten Unterschied dürfte hier aber das Display ausmachen: Slashleaks hat einen Screenshot von einer wohl versehentlich veröffentlichte Produktseite von Amazon UK ins Netz gestellt, die dem Moto G6 ein Display zuschreibt, das 5,7 Zoll in der Diagonale misst und ein Seitenverhältnis von 18:9 hat. Die Auflösung soll 2160 x 1080 Pixel (Full HD Plus) betragen.

Im Inneren arbeitet offenbar ein noch unbekannter Chipsatz mit acht Prozessorkernen, der bis zu 1,8 GHz Taktung erreichen soll. Es könnte sich also um einen Chip der Einsteigerklasse handeln. Zudem seien 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher verbaut. Die Dualkamera löst anscheinend mit 12 MP und 5 MP auf. Gelistet sei das Modell zum Preis von 239 Pfund, was ungefähr 272 Euro entsprechen dürfte. Einen offiziellen Termin zur Vorstellung des Motorola Moto G6 hat der Hersteller noch nicht genannt, doch es könnte bis zur Enthüllung nicht mehr lange dauern: Das Moto G5 wurde Ende Februar 2017 präsentiert. So langsam wird es also Zeit für einen Nachfolger.