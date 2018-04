So soll das Samsung Galaxy A6 Plus aussehen

Das Galaxy A6 Plus soll in etwa so groß sein wie das A8 Plus

Gerüchten zufolge wird Samsung in Kürze mit dem Galaxy A6 und dem Galaxy A6 Plus zwei neue Mittelklasse-Smartphones vorstellen. Von Letzterem sollen laut SamMobile nun Fotos auf der Webseite einer Zertifizierungsbehörde aus Taiwan aufgetaucht sein.

Zu etwa derselben Zeit hat außerdem Slashleaks ein Foto veröffentlicht, das mutmaßlich die Rückseite des Samsung Galaxy A6 Plus zeigen soll. Zwei der geleakten Abbildungen könnt ihr euch in den Tweets am Ende des Artikels anschauen. Die Fotos zeigen ein ähnliches Design wie die vor Kurzem aufgetauchten Renderbilder, über die wir Anfang dieser Woche ebenfalls berichtet haben.

Infinity Display und Dualkamera

Offenbar hat das Samsung Galaxy A6 Plus ein flaches, nahezu randloses Infinity Display. Auf der Rückseite sehen wir eine Dualkamera, die wohl dem großen A6 vorbehalten bleibt. Den Fingerabdrucksensor verbaut Samsung anscheinend direkt wie bei dem Galaxy S9 direkt unter der Kamera und das Gehäuse besteht wohl aus Metall. Außerdem verraten die Bilder der Zertifizierungsbehörde etwas über die Größe des Smartphones.

Das Samsung Galaxy A6 Plus ist wohl um die 160 mm lang und in dieser Hinsicht vergleichbar mit dem Galaxy A8 Plus, das Samsung im Dezember 2017 vorgestellt hat. Demnach könnte der Bildschirm eine Diagonale von knapp 6 Zoll aufweisen. Zu den weiteren Merkmalen gibt es ebenfalls bereits Gerüchte: Das Display soll in Full HD auflösen und im 18,5:9-Format daherkommen.

Als Prozessor wird dem Samsung Galaxy A6 Plus angeblich Qualcomms Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 625 dienen. Außerdem soll der Hersteller das Gerät ab Werk mit Android 8.0 Oreo ausliefern. Wann das Smartphone erscheinen wird und ob es dann auch bei uns erhältlich ist, ist derzeit noch unklar.