So soll das Samsung Galaxy S9 in Rot aussehen

Bislang gibt es Galaxy S9 und S9 Plus (Bild) in vier Farben

Erscheint das Samsung Galaxy S9 bald in einer neuen Farbe? Gerüchten zufolge soll das Unternehmen aus Südkorea eine Version in Rot planen. Nun machen Bilder die Runde, auf denen die neue Variante bereits zu sehen sein soll.

Die Bilder von Galaxy S9 und S9 Plus in "Burgundy Red" stammen von dem für Leaks bekannten Twitter-Nutzer Ice universe. Ihr findet den Tweet samt der Bilder unter dem Artikel. Wie SamMobile hervorhebt, unterstreichen die Bilder eindrucksvoll, dass es sich manchmal nach der Vorstellung lohnt, noch eine Weile mit dem Kauf des neuen S-Modells zu warten.

Möglicherweise nur in China

Bislang gibt es Galaxy S9 und S9 Plus in vier (relativ dezenten) Farben: "Midnight Black", "Lilac Purple", "Coral Blue" und "Titanium Grey". Wann und vor allem auch in welchen Regionen mit dem S9 in "Burgundy Red" zu rechnen ist, steht derzeit noch in den Sternen. SamMobile zufolge könnte es passieren, dass Samsung diese Farbvariante zunächst exklusiv in China anbietet.

Sollte Samsung sein aktuelles Vorzeigemodell in naher Zukunft in "Burgundy Red" veröffentlichen, wäre dies deutlich früher als beim Vorgängermodell: Das Galaxy S8 ist erst seit dem Winter 2017 in Rot erhältlich. Derweil gibt es auch softwareseitig gute Nachrichten: Gerüchten zufolge könnte das Update auf Android 8.1 Oreo für das Galaxy S9 und das S9 Plus schon in naher Zukunft erscheinen.