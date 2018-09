So soll das Samsung-Smartphone mit vier Kameras ausgestattet sein

Samsung hat mit dem Galaxy A7 erst kürzlich ein Smartphone mit einer Triple-Kamera vorgestellt. Doch offenbar sind drei Linsen noch nicht genug: In Kürze soll das Unternehmen ein Gerät enthüllen, das sogar vier Kameras mitbringt. Allerdings soll es sich nicht um ein Top-Modell handeln, sondern um ein Smartphone der Mittelklasse.

Mittlerweile ist bekannt, dass Samsung zu einem Event am 11. Oktober 2018 einlädt, in dessen Rahmen vielleicht ein Smartphone mit vier Kameras auf der Rückseite vorgestellt wird. Der Gerüchteküche zufolge handelt es sich bei diesem Gerät womöglich um das Galaxy A9 Star Pro. Demnach dürfte das erste Samsung-Smartphone mit vier Kameras auf der Rückseite zur Mittelklasse gehören. Hinweise darauf liefert die mutmaßliche Ausstattung: Das AMOLED-Display misst laut All About Samsung 6,28 Zoll in der Diagonale und löst in Full HD Plus auf. Als Antrieb dient wohl der Snapdragon 660.

Vier Kamera-Linsen mit unterschiedlichen Eigenschaften

AllAboutSamsung will außerdem exklusiv in Erfahrung gebracht haben, wie die Vierfach-Kamera aufgebaut sein soll. Demnach sollen alle vier Kamera-Linsen eine unterschiedliche Brennweite mitbringen. Angeblich gesellen sich zu der Hauptkamera mit 24 Megapixel (MP) zwei Zoom-Objektive (10 MP und 5 MP), sowie eine Weitwinkel-Linse mit einem Sichtfeld von 120 Grad, die mit 8 MP auflöst. Auf der Vorderseite des A8 Star Pro ist offenbar eine 24-MP-Frontkamera verbaut.

So eine Quad-Kamera könnte einen mehrstufigen verlustfreien Zoom ermöglichen. Zudem dürften die Extra-Linsen auch für einen Bokeh-Effekt (unscharfer Hintergrund bei Portraits) zuständig sein, bei dem Hintergrund und Person sauberer voneinander getrennt werden. Mehr erfahren wir dann wohl spätestens am 11. Oktober. Sollte das A9 Star als Mittelklasse-Modell tatsächlich vier Linsen auf der Rückseite besitzen, bleibt offen, welche Pläne Samsung für sein Flaggschiff Galaxy S10 hat.