So soll das Xiaomi Mi Max 3 ausgestattet sein

Es gibt Neuigkeiten zum Xiaomi Mi Max 3: Offenbar sind die technischen Spezifikationen geleakt. Nach einem Weibo-Post sieht es so aus, als würde der Hersteller das Gerät genauso positionieren wie den Vorgänger: als großes Smartphone mit ordentlicher Ausstattung.

Für die Rechenleistung im Xiaomi Mi Max 3 soll laut GizChina der Snapdragon 635 sorgen, der der Mittelklasse von Qualcomms Prozessor-Lineup angehört. Ihm zur Seite stehen in der Standardausführung des Smartphones offenbar 3 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Außerdem soll es eine Version mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher geben.

Display größer als beim Vorgänger

Fotos knipst das Xiaomi Mi Max 3 mit der 12-MP-Hauptkamera oder der Frontkamera, die mit 5 MP auflöst. Die Abmessungen des Xiaomi Mi Max 3 sollen ziemlich genau denen des Vorgängers entsprechen. Das Full-HD-Display wird mit einer Diagonale von 6,99 Zoll aber angeblich noch mal deutlich größer sein als beim Mi Max 2, dessen Bildschirm mit 6,44 Zoll bereits sehr großzügig ausfällt.

Riesig soll auch der Akku sein: Die Kapazität beträgt dem Leak zufolge 5500 mAH, was trotz des großen Displays für eine beachtliche Laufzeit sorgen dürfte. Der Preis soll in China bei umgerechnet etwa 216 Euro liegen. Das Mi Max 2 kostete zumindest hierzulande ursprünglich 270 Euro, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt. Möglicherweise variiert der Preis also je nach Region. Bis wir es genau wissen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Als Zeitpunkt für die Einführung steht derzeit das Ende des zweiten Quartals 2018 im Raum.