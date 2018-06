So soll das Xiaomi Mi Max 3 Pro ausgestattet sein

Bekommt das Xiaomi Mi Max 3 Pro mächtig Power? Im chinesischen Weibo-Netzwerk geistert ein Leak umher, der Spezifikationen zur Pro-Version des Mi Max 3 zeigen soll. Demnach pflanzt Xiaomi einen flotten Chipsatz in das Smartphone.

Das Xiaomi Mi Max 3 Pro verfügt angeblich über einen Snapdragon 710, der auf einen 6 GB großen Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher zugreifen kann. Das geht aus einem Screenshot hervor, den ihr im Tweet von Slashleaks unter diesem Artikel findet. Die Entwickler setzen demnach auf einen Chipsatz der gehobenen Mittelklasse, während im Standard-Modell wohl der etwas schwächere Snapdragon 660 arbeitet. Letzterem stehen angeblich zwischen 3 GB und 4 GB RAM sowie höchstens 64 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Riesiges Display, riesiger Akku

In anderen Rubriken sollen sich das Mi Max 3 und sein Pro-Ableger nicht voneinander unterscheiden. Beide bieten mutmaßlich einen riesigen Bildschirm mit einer Diagonale von 6,9 Zoll und einem Seitenverhältnis von 18:9. Beide Geräte verfügen angeblich über einen riesigen Akku mit der Kapazität von 5400 mAh. Zudem ist auf der Rückseite wohl eine Dualkamera verbaut, von der mindestens ein Sensor mit 12 MP auflöst. Anscheinend wird es das Xiaomi Mi Max 3 Pro in zwei Farbvarianten geben: in klassischem Schwarz und in Gold.

Wie hoch der Wahrheitsgehalt des Leaks ist, lässt sich aktuell schwer einschätzen. Zumindest das Xiaomi Mi Max 3 soll noch im Juli 2018 enthüllt werden, hieß es bis zuletzt – auch wenn es noch keinen offiziellen Termin gibt. Vielleicht löst Xiaomi dann auch das Rätsel der Pro-Variante.