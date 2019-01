So soll der USB-C-Anschluss an eurem Android-Smartphone sicherer werden

Immer mehr Android-Geräte verfügen über einen USB-C-Anschluss. Eine Organisation sorgt sich jedoch um die Technologie. Ein spezielles Programm soll diese künftig sicherer machen.

Das USB Implementers Forum hat den Start des USB-Type-C-Authentifizierungsprogramms bekannt gegeben. Beim USB-IF handelt es sich um die wohl wichtigste Organisation, die sich um die Förderung und Verbreitung der USB-Technologie kümmert. Die Authentifizierung ermöglicht es Hostsystemen, sich vor nicht-konformen USB-Ladegeräten zu schützen.

Unsere Empfehlung Huawei P Smart (2019)

Schutz vor betrügerischer Hardware

Der Plan: Wenn ihr zum Beispiel euer Smartphone an einem öffentlichen Terminal aufladen möchtet, kann eine Verbindung nur unter bestimmten Voraussetzungen hergestellt werden. Nämlich dann, wenn euer Handy erfolgreich eine Datenbank mit zertifizierten Geräten überprüft hat. Andernfalls wird eine Verbindung abgelehnt, da die Gefahr besteht, dass ihr euer Smartphone an Geräten mit betrügerischer Hardware aufladet. Die Prüfung geschieht direkt in dem Moment, in dem die beiden Komponenten verbunden werden – noch vor jeglichem Austausch von Strom oder Daten.

Das Programm ist zunächst optional, könnte aber künftig verpflichtend werden. In den Augen von USB-IF-Präsident Jeff Ravencraft ist USB-C "das einzige Kabel der Zukunft". Entsprechend habe die Sicherheit der Systeme große Priorität. Mittlerweile haben sich sogar die neuen Apple-Tablets, darunter das iPad Pro (2018), vom Lightning-Anschluss verabschiedet und setzen nun ebenfalls auf USB-C. Der Vorteil liegt auf der Hand: Je mehr Hersteller auf die Technologie setzen, desto weniger unterschiedliche Kabel benötigt ihr für eure diversen Geräte.